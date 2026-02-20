El dólar blue hoy, viernes 20 de febrero de 2026, cerró de la siguiente manera para esta jornada cambiaria

A cuánto cerró el dólar Blue hoy, viernes 20 de febrero

El dólar blue o paralelo cerró a un valor en el mercado de $1.410 para la compra y $1.430,00 para la venta.

A cuánto cerró el dólar Oficial, hoy viernes 20 de febrero

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este viernes 20 de febrero cerró $1.345,00 para la compra y $1.395,00 para la venta.

Encuesta: el 48% no quiere volver al pasado pero el 67% dice que la situación económica actual es "muy mala"

A cuánto cerraron los dólares financieros hoy, viernes 20 de febrero

A cuánto cerró el dólar MEP, hoy viernes 20 de febrero

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cerró a $1.403,90 para la compra y $1.405,20 para la venta.

A cuánto cerró el dólar blue hoy, viernes 20 de febrero

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación

El dólar contado con liquidación (CCL) cerró en las pizarras a $1.445,60 para la compra y $1.446,40 para la venta.

Una a una, las doce carreras con buena salida laboral y mejores salarios en Argentina en 2026

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera en $1.448,90 para la compra y $1.449 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cerró hoy, viernes 20 de febrero a $1.813,50 como referencia de dólar tarjeta/turista.

Reforma laboral: laboralistas advierten que la nueva ley puede disparar una ola de juicios

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra las del resto de los países, se ubicó en los 517 puntos básicos, este viernes 20 de febrero.