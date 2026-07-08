A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 8 de julio

El dólar blue hoy cerró este 8 de julio a un valor en el mercado de $1.500 para la compra y $1.520 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial, hoy 8 de julio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este miércoles 8 de julio el dólar oficial hoy cerró a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta.

Mariano Gorodisch anticipó una fuerte baja del riesgo país: "Va a perforar los 400 puntos"

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, 8 de julio

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy miércoles 8 de julio

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1528,90 para la compra y $1.529,90 para la venta.

A cuánto cerró el dólar hoy, 8 de julio

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy miércoles 8 de julio

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy miércoles 8 de julio a $1.571,10 para la compra y $1.571,70 para la venta.

Cuánto necesita ganar una familia para ser de clase media en CABA

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, miércoles 8 de julio a $1.969,60 como referencia de dólar.

Exministro de Economía: “El superávit fiscal sostenible requiere crecimiento”

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este miércoles 8 de julio en $1.563,79 para la compra y $1.567,17 para la venta.

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 410 puntos básicos este miércoles 8 de julio.