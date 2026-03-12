A cuánto cerró el dólar hoy, jueves 12 de marzo

A cuánto cerró el dólar Blue hoy, jueves 12 de marzo

El dólar blue paralelo cerró hoy a un valor en el mercado de $1.400 para la compra y $1.420 para la venta

A cuánto cotiza el dólar Oficial, hoy jueves 12 de marzo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este jueves 12 de marzo el dólar blue cerró a $1.370 para la compra y $1.420,00 para la venta.

Actualidad de la rueda bursátil: “Ayer fue un día muy positivo en el mercado local y hoy hay una lógica toma de ganancias”

A cuánto cerró los dólares financieros hoy, jueves 12 de marzo

A cuánto cerró el dólar MEP, hoy jueves 12 de marzo

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cerró a $1.414,90 para la compra y $1.417,70 para la venta.

A cuánto cerró el dólar blue hoy, jueves 12 de marzo

A cuánto cerró el dólar contado con liquidación (CCL), hoy jueves 12 de marzo

El dólar contado con liquidación (CCL), cerró hoy jueves 12 de marzo a $1.459,50 para la compra y $1.460,10 para la venta

La nafta subió 6% desde que comenzó la guerra en Irán y el litro ronda los 1,295 dólares

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este jueves 12 de marzo en $1.462,30 para la compra y $1.462,40 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, jueves 12 de marzo a $1.846 como referencia de dólar tarjeta.

YPF, Puma, Shell, Axion: el precio de la nafta en la Ciudad de Buenos Aires hoy, jueves 12 de marzo de 2026

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 561 puntos básicos este jueves 12 de marzo.