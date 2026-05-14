A cuánto cerró el dólar hoy, jueves 14 de mayo

A cuánto cerró el dólar blue hoy, jueves 14 de mayo

El dólar blue hoy cerró a un valor en el mercado de $1.400 para la compra y $1.420 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial, hoy jueves 14 de mayo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este jueves 14 de mayo el dólar blue hoy cerró a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta.

INDEC publica la inflación de abril: el Gobierno espera una baja, pero el piso aún no cede

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, jueves 14 de mayo

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy jueves 14 de mayo

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.419,20 para la compra y $1.421,60 para la venta.

A cuánto cerró el dólar blue hoy, jueves 14 de mayo

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy jueves 14 de mayo

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy jueves 14 de mayo a $1.477,70 para la compra y $1.478,10 para la venta.

El FMI tratará la próxima semana el acuerdo con Argentina para habilitar un giro de US$ 1.000 millones

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este jueves 14 de mayo en $1.477,90 para la compra y $1.478 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, jueves 14 de mayo a $1.839,50 como referencia de dólar

Gastón Alonso sobre la recuperación industrial: “Solo dos sectores están por encima de 2023”

.El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 522 puntos básicos este jueves 14 de mayo.