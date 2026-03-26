A cuánto cerró el dólar hoy, jueves 26 de marzo

A cuánto cerró el dólar Blue hoy, jueves 26 de marzo

El dólar blue paralelo cerró hoy a un valor en el mercado de $1.405 para la compra y $1.425 para la venta

A cuánto cerró el dólar Oficial, hoy jueves 26 de marzo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este jueves 26 de marzo el dólar blue cotiza a $1.340 para la compra y $1.390 para la venta

El dólar oficial perforó los $1.400 y el mercado pone el foco en la licitación en dólares

A cuánto cerraron los dólares financieros hoy, jueves 26 marzo

A cuánto cerró el dólar MEP, hoy jueves 26 de marzo

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cerró a $1.399,80 para la compra y $1.401,50 para la venta.

A cuánto cerró el dólar blue hoy, jueves 26 de marzo

A cuánto cerró el dólar contado con liquidación (CCL), hoy jueves 26 de marzo

El dólar contado con liquidación (CCL), cerró hoy jueves 26 de marzo a $1.447 para la compra y $1.447,90 para la venta

“El Gobierno viene comprando dólares, pero el problema es que lo que compra va al pago de deudas”

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este jueves 26 de marzo en $1.450,20 para la compra y $1.450,30 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, jueves 26 de marzo a $1.807 como referencia de dólar tarjeta.

Activos argentinos bajo presión: caen ADRs y sube el riesgo país en un contexto global adverso

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 593 puntos básicos este jueves 26 de marzo.