A cuánto cerró el dólar hoy, lunes 20 de abril

A cuánto cerró el dólar blue hoy, lunes 20 de abril

El dólar blue paralelo cerró hoy a un valor en el mercado de $1.390 para la compra y $1.410 para la venta.

A cuánto cerró el dólar Oficial, hoy lunes 20 de abril

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este lunes 20 de abril el dólar blue hoy cerró a $1. 350 para la compra y $1.400 para la venta.

Financiamiento Universitario: el Gobierno busca activar su debate pero los roces internos demoran su tratamiento

A cuánto cerraron los dólares financieros hoy, lunes 20 de abril

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy lunes 20 de abril

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cerró a $1.413,30 para la compra y $1.414,60 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy lunes 20 de abril

El dólar contado con liquidación (CCL), cerró hoy lunes 20 de abril a $1.465,60 para la compra y $1.466,20 para la venta.

Los salarios volvieron a perder contra la inflación en febrero, según el INDEC

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este lunes 20 de abril en $1.463,70 para la compra y $1.463,80 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, lunes 20 de abril a $1.820 como referencia de dólar tarjeta.

Riesgo país y acciones: qué están viendo los inversores en Argentina

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 528 puntos básicos este lunes 20 de abril.