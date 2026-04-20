A cuánto cerró el euro blue hoy, lunes 20 de abril

El lunes 20 de abril de 2026, el euro blue hoy cerró 1.712,75 para la compra y $1.681,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto cerró el euro oficial hoy, lunes 20 de abril

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este lunes 20 de abril cerró a a $1.560,00 para la compra y $1.660,00 para la venta.

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El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.161,60 para la compra y $1.568,07 para la venta este lunes 20 de abril como referencia de gastos con tarjeta.

A cuánto cerró el euro blue hoy, lunes 20 de abril

Cómo cerró en los diversos bancos de Argentina, este lunes 20 de abril

Este lunes 20 de abril, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.560,00 comprador y $1.660,00 vendedor.

Banco Nación: $1.550,00 comprador y $1.650,00 vendedor.

Banco Supervielle: $1.579 comprador y $1.688 vendedor.

Banco Francés: $1.600 comprador y $1.660 vendedor.

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A cuánto cerró el dólar blue hoy, lunes 20 de abril

Por su parte, el dólar blue hoy, lunes 20 de abril el mercado paralelo cerró a $1.390,00 para la compra y $1.410,00 para la venta.



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El dólar denominado blue es el que circula en el mercado paralelo, también llamado mercado informal o “negro”. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial debido a que este se adquiere en los bancos.