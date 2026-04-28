A cuánto cerró el dólar hoy, martes 28 de abril

A cuánto cerró el dólar blue hoy, martes 28 de abril

El dólar blue hoy cerró a un valor en el mercado de $1.410 para la compra y $1.430 para la venta.

A cuánto cerró el dólar Oficial, hoy martes 28 de abril

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este martes 28 de abril el dólar blue hoy cerró a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta.

Encuesta: el 39% culpa a Milei por los problemas económicos y supera al "riesgo kuka", que bajó a 33%

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, martes 28 de abril

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy martes 28 de abril

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.446,80 para la compra y $1.449,80 para la venta.

A cuánto cerró el dólar blue hoy, martes 28 de abril

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy martes 28 de abril

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy martes 28 de abril a $1.505,20 para la compra y $1.505,70 para la venta.

Avanza el precio del dólar mayorista: “Tiene mucho más sentido estar parado en dólares, no necesariamente en bonos soberanos”

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este martes 28 de abril en $1.503,10 ra la compra y $1.503,20 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, martes 28 de abril a $1.859 como referencia de dólar.

Roberto Rojas sobre la caída de reservas: "No va a impactar en la vida cotidiana de los argentinos"

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 586 puntos básicos este martes 28 de abril.