A cuánto cerró el dólar hoy, miércoles 13 de mayo

A cuánto cerró el dólar blue hoy, miércoles 13 de mayo

El dólar blue hoy cotiza a un valor en el mercado de $1.400 para la compra y $1.420 para la venta.

A cuánto cerró el dólar oficial, hoy miércoles 13 de mayo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este miércoles 13 de mayo el dólar blue hoy cerró a $1.360 para la compra y $1.410 para la venta.

Roberto Cachanosky: “Si los salarios siguen subiendo por debajo de la inflación, vas a seguir viendo cómo se cae la recaudación impositiva”

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, miércoles 13 de mayo

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy miércoles 13 de mayo

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.424,20 para la compra y $1.425,50 para la venta.

A cuánto cerró el dólar blue hoy, miércoles 13 de mayo

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy miércoles 13 de mayo

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy miércoles 13 de mayo a $1.481,50 para la compra y $1.482,30 para la venta.

"Dólares del colchón": más de 80.000 contribuyentes ya adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este miércoles 13 de mayo en $1.483,10 para la compra y $1.483,20 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, miércoles 13 de mayo a $1.839,50 como referencia de dólar.

Caen los activos argentinos mientras que el riesgo país sigue arriba de los 500 puntos básicos

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 517 puntos básicos este miércoles 13 de mayo.