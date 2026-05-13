A cuánto cerró el euro blue hoy, miércoles 13 de mayo

El miércoles 13 de mayo de 2026, el euro blue hoy cerró a 1.753,75 para la compra y $1.721,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto cerró el euro oficial hoy, miércoles 13 de mayo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este miércoles 13 de mayo cerró $1.570,00 para la compra y $1.670,00 para la venta.

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A cuánto cerró el euro blue hoy, miércoles 13 de mayo

Cómo cerró en los diversos bancos de Argentina, este miércoles 13 de mayo

Este miércoles 13 de mayo, el euro cerró en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.570,00 comprador y $1.670,00 vendedor.

Banco Nación: $1.570,00 comprador y $1.670,00 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.

Banco Francés: $1.620 comprador y $1.680 vendedor.

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El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.203,42 para la compra este miércoles 13 de mayo como referencia de gastos con tarjeta.

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A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 13 de mayo

Por su parte, el dólar blue hoy cerró el miércoles 13 de mayo en el mercado paralelo $1.400,00 para la compra y $1.420,00 para la venta.