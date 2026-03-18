A cuánto cerró el dólar hoy, miércoles 18 de marzo

A cuánto cerró el dólar Blue hoy, miércoles 18 de marzo

El dólar blue paralelo cerró hoy a un valor en el mercado de $1.415 para la compra y $1.435 para la venta

A cuánto cerró el dólar Oficial, hoy miércoles 18 de marzo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este miércoles 18 de marzo el dólar blue cerró a $1.365 para la compra y $1.415,00 para la venta

Nuevos créditos hipotecarios en CABA: cómo son, quiénes pueden pedirlos y qué ingresos se necesitan

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, miércoles 18 de marzo

A cuánto cerró el dólar MEP, hoy miércoles 18 de marzo

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cerró a $1.420,70 para la compra y $1.422,10 para la venta.

A cuánto cerró el dólar blue hoy, miércoles 18 de marzo

A cuánto cerró el dólar contado con liquidación (CCL), hoy miércoles 18 de marzo

El dólar contado con liquidación (CCL), cerró hoy miércoles 18 de marzo a $1.469,50 para la compra y $1.469,90 para la venta

Vuelve el crédito hipotecario en dólares a Argentina: “La verdad que desde el 2001 no había habido más”

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este miércoles 18 de marzo en $1.471,90 para la compra y $1.472 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, miércoles 18 de marzo a $1.839,50 como referencia de dólar tarjeta.

El consumo de carne vacuna cayó a un mínimo histórico en febrero

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 604 puntos básicos este miércoles 18 de marzo.