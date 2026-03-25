A cuánto cerró el dólar hoy, miércoles 25 de marzo

A cuánto cerró el dólar Blue hoy, miércoles 25 de marzo

El dólar blue paralelo cerró hoy a un valor en el mercado de $1.400 para la compra y $1.420 para la venta

A cuánto cerró el dólar Oficial, hoy miércoles 25 de marzo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este miércoles 25 de marzo el dólar blue cerró a $1.350 para la compra y $1.400 para la venta

Cuáles son las empresas del Estado que Milei y Caputo quieren privatizar para sumar dólares

A cuánto cerraron los dólares financieros hoy, miércoles 25 marzo

A cuánto cerró el dólar MEP, hoy miércoles 25 de marzo

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cerró a $1.404 para la compra y $1.406,60 para la venta.

A cuánto cerró el dólar blue hoy, miércoles 25 de marzo

A cuánto cerró el dólar contado con liquidación (CCL), hoy miércoles 25 de marzo

El dólar contado con liquidación (CCL), cerró hoy miércoles 25 de marzo a $1.453,40 para la compra y $1.454 para la venta

Acciones y bonos argentinos suben al ritmo de Wall Street y cae el precio del petróleo

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este miércoles 25 de marzo en $1.457,30 para la compra y $1.457,40 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, miércoles 25 de marzo a $1.820 como referencia de dólar tarjeta.

Martín Redrado puso el foco en tarifas: “Hoy el precio de combustible está atrasado un 30%”

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 594 puntos básicos este miércoles 25 de marzo.