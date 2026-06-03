A cuánto cerró el dólar hoy, miércoles 3 de junio

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 3 de junio

El dólar blue hoy cerró este 3 de junio a un valor en el mercado de $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial, hoy 3 de junio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este miércoles 3 de junio el dólar oficial hoy cerró a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta.

Nuevo recibo de sueldo: cómo es el formato que deberá usarse tras la reglamentación de la reforma laboral

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, 3 de junio

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy miércoles 3 de junio

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.457,60 para la compra y $1.459,60 para la venta.

A cuánto cerró el dólar blue hoy, miércoles 3 de junio

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy miércoles 3 de junio

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy miércoles 3 de junio a $1.512 para la compra y $1.512,70 para la venta.

Iván Cachanosky: "La inflación está de vuelta empezando a entrar en el proceso de desinflación"

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, miércoles 3 de junio a $1.898 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este miércoles 3 de junio en $1.510,50 para la compra y $1.510,60 para la venta.

El dólar oficial supera los $1.450 y los activos argentinos operan a la baja en Wall Street

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 493 puntos básicos este miércoles 3 de junio.