A cuánto cerró el euro blue hoy, 3 de junio

A cuánto cerró el euro blue hoy, miércoles 3 de junio

El miércoles 3 de junio de 2026, el euro blue hoy cerró a $1.777,75 para la compra y $1.746,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto cerró el euro oficial hoy, miércoles 3 de junio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este miércoles 3 de junio ceró a $1.610 para la compra y $1.710 para la venta.

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El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.217,46 para la compra este miércoles 3 de junio como referencia de gastos con tarjeta.

A cuánto cerró el euro blue hoy, miércoles 3 de junio

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A cuánto cerró el euro blue hoy, miércoles 3 de junio

Cómo cotiza en los diversos bancos de Argentina, este miércoles 3 de junio

Este miércoles 3 de junio, el euro cerró en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.620 comprador y $1.720,00 vendedor.

Banco Nación: $1.610,00 comprador y $1.710,00 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.

Banco Francés: $1.640 comprador y $1.700 vendedor.

El dólar oficial supera los $1.450 y los activos argentinos operan a la baja en Wall Street

A cuánto cerró el dólar blue hoy, miércoles 3 de junio

Por su parte, el dólar blue hoy cerró el miércoles 3 de junio en el mercado paralelo $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.