A cuánto cerró el dólar Blue hoy, viernes 27 de marzo

El dólar blue paralelo cerró hoy a un valor en el mercado de $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.

A cuánto cerró el dólar Oficial, hoy viernes 27 de marzo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este viernes 27 de marzo el dólar blue cerró a $1.355 para la compra y $1.405 para la venta.

Fallo favorable en la causa YPF: "Las posibilidades de éxito eran del 10%", según el procurador del Tesoro

A cuánto cerraron los dólares financieros hoy, viernes 27 marzo

A cuánto cerró el dólar MEP, hoy viernes 27 de marzo

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cerró a $1.421,10 para la compra y $1.423,60 para la venta

A cuánto cerró el dólar hoy, viernes 27 de marzo

.Burford se hunde e YPF escala más de 7% tras el fallo a favor de la Argentina por el juicio de expropiación

A cuánto cerró el dólar contado con liquidación (CCL), hoy viernes 27 de marzo

El dólar contado con liquidación (CCL), cerró hoy viernes 27 de marzo a $1.469,50 para la compra y $1.470,10 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este viernes 27 de marzo en $1.473,80 para la compra y $1.474 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, viernes 27 de marzo a $1.826,50 como referencia de dólar tarjeta.

Monotributo vs régimen general: cuándo conviene cambiar según expertos

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 610 puntos básicos este viernes 27 de marzo.