A cuánto cerró el dólar hoy, viernes 8 de mayo

A cuánto cerró el dólar blue hoy, viernes 8 de mayo

El dólar blue hoy cotiza a un valor en el mercado de $1.380 para la compra y $1.400 para la venta.

A cuánto cerró el dólar oficial, hoy viernes 8 de mayo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este viernes 8 de mayo el dólar blue hoy cerró a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta.

La desaceleración inflacionaria vuelve a escena y crecen las expectativas del Gobierno

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, viernes 8 de mayo

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy viernes 8 de mayo

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.430 para la compra y $1.432,10 para la venta.

A cuánto cerró el dólar blue hoy, viernes 8 de mayo

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy viernes 8 de mayo

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy viernes 8 de mayo a $1.484,30 para la compra y $1.484,80 para la venta.

Ramiro Tosi sobre la inflación: “De acá hasta octubre seguiría por arriba del 2% mensual”

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este viernes 8 de mayo en $1.479,40 para la compra y $1.479,50 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, viernes 8 de mayo a $1.846 como referencia de dólar.

La llamativa comparación que usó Carlos Melconian para calificar al modelo económico de Javier Milei

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 513 puntos básicos este viernes 8 de mayo.