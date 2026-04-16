A cuánto cerró el euro blue hoy, jueves 16 de abril

El euro blue hoy, jueves 16 de abril de 2026, cerró a $1.718,75 para la compra y $1.687,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida. Sin embargo, con la política de “sinceramiento”, la brecha entre ambos disminuyó.

A cuánto cerró el euro oficial hoy, jueves 16 de abril

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este jueves 16 de abril a a $1.540,00 para la compra y $1.640,00 para la venta.

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A cuánto cerró el euro blue hoy, jueves 16 de abril

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.160,07 para la compra y $1.566,89 para la venta este jueves 16 de abril como referencia de gastos con tarjeta.

Cómo cerró en los diversos bancos de Argentina, este jueves 16 de abril

Este jueves 16 de abril, el euro cerró en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.555,00 comprador y $1.655,00 vendedor.

Banco Nación: $1.540,00 comprador y $1.640,00 vendedor.

Banco Supervielle: $1.550 comprador y $1.658 vendedor.

Banco Francés: $1.570 comprador y $1.630 vendedor.

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A cuánto cerró el dólar blue hoy, jueves 16 de abril

Por su parte, el dólar blue hoy, jueves 16 de abril el mercado paralelo cerró a $1.395,00 para la compra y $1.415,00 para la venta.

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El dólar denominado blue es el que circula en el mercado paralelo, también llamado mercado informal o “negro”. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial debido a que este se adquiere en los bancos.