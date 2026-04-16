El Banco Mundial trabaja con el Gobierno en una garantía de u$s 2.000 millones para el pago de deuda

El Gobierno acelera las gestiones para cubrir los compromisos de deuda en dólares que enfrenta en julio, en un contexto donde el acceso a los mercados sigue restringido y las tasas internacionales se mantienen elevadas. La estrategia apunta a estructurar un esquema que permita transitar ese pico de vencimientos sin generar presión sobre las reservas ni recurrir a financiamiento caro.

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En ese marco, el equipo económico trabaja en alternativas que incluyan respaldo de organismos multilaterales para mejorar las condiciones de financiamiento. Este jueves 16 e abril, por caso, el Banco Mundial confirmó que "está trabajando en una garantía de hasta US$2.000 millones para ayudar a refinanciar una porción relevante de la deuda de Argentina, reducir costos de financiamiento y crear mejores condiciones para un mayor flujo de inversión privada nacional e internacional", dijo en un comunicado.

Así, en las Reuniones de Primavera que se realizan en Washington y en las que participa el equipo económico, el Grupo Banco Mundial reafirmó su "sólido apoyo a los esfuerzos de reforma de Argentina para fortalecer las condiciones para el crecimiento, la inversión y la creación de empleo, incluidas medidas para mejorar las condiciones de financiamiento y reforzar la confianza de los mercados y los inversores", explicaron.

La clave es reducir el riesgo percibido por los inversores y acceder a tasas más bajas, en un momento donde la estabilidad financiera depende de evitar sobresaltos en el frente externo.

El respaldo del Banco Mundial

Como parte de ese respaldo, el Banco Mundial informó que está trabajando en una garantía de hasta US$2.000 millones, destinada a facilitar el refinanciamiento de una porción relevante de la deuda argentina. El objetivo es reducir el costo del crédito y generar condiciones más favorables para el ingreso de inversión privada, tanto local como internacional.

El presidente Javier Milei junto al presidente del Banco Mundial, Ajay Banga.

La operación, de todos modos, aún debe ser aprobada por el Directorio Ejecutivo del organismo, por lo que se mantiene en etapa de evaluación.

Caputo y su hoja de ruta para encontrar apoyo externo con opciones financieras "mas baratas"

El equipo económico deberá afrontar pagos por US$ 4.500 millones a mitad de año. Ayer y ante inversores del JP Morgan, el ministro de Economía Luis Caputo destacó la deuda denominada en dólares emitida en licitaciones locales y señaló que existen opciones de financiamiento "más baratas" que los niveles actuales del mercado.

Durante su exposición, el titular del Palacio de Hacienda buscó llevar tranquilidad al mercado respecto a la solvencia de la Argentina, asegurando que el Gobierno cuenta con mecanismos de financiamiento alternativos que evitan la necesidad de convalidar las tasas actuales de los mercados globales.

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"No necesitamos acudir a los mercados internacionales por otro año y medio", sentenció el funcionario.

Asimismo, adelantó que entre los mecanismos para cumplir con las obligaciones se contempla la venta de activos estatales y una apuesta fuerte a la reducción del riesgo país. "Nuestra responsabilidad es ir por las opciones más baratas", subrayó.

Clave para evitar tensiones financieras

Este tipo de instrumentos aparece como central para la estrategia oficial. En un escenario de crédito internacional limitado, las garantías de organismos multilaterales permiten mejorar el perfil de riesgo del país y abaratar el financiamiento, algo determinante frente a vencimientos de magnitud.

El movimiento también busca enviar una señal al mercado: que el Gobierno cuenta con respaldo externo para sostener su programa financiero y evitar episodios de volatilidad. En definitiva, el desafío es claro: cubrir los pagos de corto plazo sin desarmar el equilibrio cambiario ni comprometer la acumulación de reservas.

Con el apoyo del Banco Mundial en evaluación y negociaciones en marcha con otros organismos, el oficialismo intenta ganar margen para atravesar uno de los momentos más exigentes del calendario financiero sin sobresaltos.

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