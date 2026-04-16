El Gobierno colocó US$ 200 millones en bonos en dólares

La Secretaría de Finanzas informó que en la licitación realizada este jueves adjudicó un total de US$ 200 millones en instrumentos en dólares, en una operación que mostró una fuerte demanda por parte del mercado.

Según detalló el organismo, se recibieron ofertas por US$ 611 millones, más del triple del monto finalmente colocado, lo que refleja el interés de los inversores por este tipo de activos en el actual contexto financiero.

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La colocación se dividió en dos bonos soberanos. Por un lado, el título con vencimiento el 29 de octubre de 2027 (AO27) concentró US$ 100 millones, con una tasa interna de retorno efectiva anual (TIREA) del 5,12%, equivalente a una tasa nominal anual (TNA) del 5%.

Por otro lado, el bono con vencimiento el 31 de octubre de 2028 (AO28) también adjudicó US$ 100 millones, pero a una tasa significativamente más elevada: 8,51% TIREA (8,20% TNA), en línea con su mayor plazo.

El resultado de la licitación deja ver un escenario de alta liquidez y apetito por instrumentos en dólares, aunque con una clara diferenciación en el costo de financiamiento según el horizonte temporal.

Finanzas viene en racha

Este miércoles, el Gobierno logró un rollover superior al 100%. En total, adjudicó $9,92 billones sobre ofertas recibidas por $11,80 billones. Esto significa un rollover de 127% sobre los vencimientos del día.

El resultado de la licitación

LECAP

14/8/26 (S14G6) - $4,45 billones al 2,00% TEM y 26,82% TIREA.

CER

29/9/28 (TZXS8) - $1,64 billones al 7,60% TIREA.

28/3/29 (TZXM9) - $0,53 billones al 7,95% TIREA.

TAMAR

26/2/27 (TMF27) - $1,98 billones con un margen de 5,02%.

31/8/27 (TMG27) - $0,80 billones con un margen de 4,88%.

Dólar Linked

30/6/28 (TZV28) – $0,52 billones al 8,50% TIREA.

Hard dólar

29/10/27 (AO27) – USD 150 millones al 5,12% TIREA (5,00% TNA).

31/10/28 (AO28) – USD 150 millones al 8,51% TIREA (8,20% TNA).

El llamado también incluyó un canje de bonos CER, por un total del 36%, 32% y 15% respectivamente de la emisión:

TTS26 por TMF28 - $1,92 billones con un margen de 6,50%.

TZXD6 por TZXM8 - $13,04 billones al 6,35% TIREA.

TZXM7 por TZXM8 - $0,65 billones al 6,35% TIREA.

Según el economista Federico Machado, de Open Economía, se trató de una muy buena licitación del Tesoro, "con tasas bajas, roll over positivo y estiramiento de la duration. Pese que se ofrecen pocos instrumentos cortos, se logra cubrir con excesos los vencimientos. También una buna noticia el resultado de AO27 y AO28 luego de la decepcionante segunda vuelta de fines de marzo".