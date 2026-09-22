A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 22 de septiembre

El dólar blue hoy cotiza este martes 22 de septiembre a un valor en el mercado de $1.530 para la compra y $1.550 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, 22 de septiembre

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este martes 22 de septiembre el dólar oficial cotiza a $1.485,00 para la compra y $1.535,00 para la venta.

“Hoy ya no discutimos la inflación, pasó a un segundo plano”, aseguró Furiase y habló sobre las metas con el FMI

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy martes 22 de septiembre

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.531,60 para la compra y $1.536,50 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 22 de septiembre

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy 22 de septiembre

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy martes 22 de septiembre a $1.595 para la compra y $1.596,40 para la venta.

RDEco: las exportaciones se convirtieron en el principal motor de la economía argentina

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, martes 22 de septiembre a $1.995,50 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto cotiza este martes 22 de septiembre en $1.591,41 para la compra y $1.594,61 para la venta.

En Ronda de Economistas debatieron sobre la falta de crédito y la pérdida de actividad en las pymes

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 531 puntos básicos este martes 22 de septiembre.