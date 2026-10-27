A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 27 de octubre

El dólar blue hoy cotiza este martes 27 de octubre a un valor en el mercado de $1.545 para la compra y $1.565 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, 27 de octubre

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este martes 27 de octubre el dólar oficial cotiza a $1.500,00 para la compra y $1.550,00 para la venta.

Advierten por una caída en el mercado de granos tras las elecciones en Brasil: “Es una patada en la cara para el productor argentino”

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy martes 27 de octubre

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.555,50 para la compra y $1.557,30 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 27 de octubre

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy 27 de octubre

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy lunes 27 de octubre a $1.647,20 para la compra y $1.648,30 para la venta.

Carlos Castagnani advirtió que si un productor no está en la plataforma VISEC “va a tener un descuento a lo que nosotros llamamos castigo”

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, lunes 27 de octubre a $2.015 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto cotiza este lunes 27 de octubre en $1.644,66 para la compra y $1.647,64 para la venta.

La confianza en el Gobierno de Javier Milei creció 0,9% en octubre, pero el promedio es el más bajo de la gestión

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 710 puntos básicos este lunes 27 de octubre.