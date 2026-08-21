A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 21 de agosto

El dólar blue abrió este viernes 21 de agosto a un valor en el mercado de $1550 para la venta y $1530 para la compra.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, 21 de agosto

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este viernes 21 de agosto el dólar oficial opera a $1515 para la venta y $1465 para la compra.

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A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy viernes 21 de agosto

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, abrió a $1522,30 para la compra y $1530,80 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 21 de agosto

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy viernes 21 de agosto

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy viernes 21 de agosto a $1584,00 para la compra y $1585,20 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, abrió hoy, viernes 21 de agosto a $1969,50 como referencia de dólar.

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A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto cerró este viernes 21 de agosto en $1578,27 para la compra y $1580,39 para la venta.

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubica en los 532 puntos básicos este viernes 21 de agosto.