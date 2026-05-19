A cuánto cotiza el dólar hoy, martes 19 de mayo de 2026

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, hoy martes 19 de mayo

El dólar blue hoy cotiza este martes 19 de mayo a un valor en el mercado de $1.400 para la compra y $1.420 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial, hoy martes 19 de mayo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este martes 19 de mayo el dólar blue hoy cotiza a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta.

Jorge Macri anunció un acuerdo con el Gobierno Nacional para cancelar la deuda por la coparticipación

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, martes 19 de mayo

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy martes 19 de mayo

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.425,10 para la compra y $1.438,10 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar bue hoy, martes 19 de mayo

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy martes 19 de mayo

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy martes 19 de mayo a $1.483,10 para la compra y $1.484,70 para la venta.

Los salarios registrados volvieron a perder contra la inflación en marzo, según el INDEC

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, martes 19 de mayo a $1.846 como referencia de dólar

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este martes 19 de mayo en $1.482,10 para la compra y $1.482,20 para la venta.

La baja de tasas acelera el fin del carry trade y aumenta la presión sobre el dólar

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 543 puntos básicos este martes 19 de mayo.