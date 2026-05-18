La baja de tasas acelera el fin del carry trade y aumenta la presión sobre el dólar

La fuerte baja de las tasas de plazo fijo volvió a poner presión sobre el mercado cambiario y aceleró el debate sobre el fin del carry trade. En su bloque en Canal E, Mariano Gorodisch explicó que los principales bancos del país ya ofrecen rendimientos por debajo del 20% anual.

“Ninguno de los diez bancos más grandes en volúmenes de operaciones en la Argentina ya está pagando un plazo fijo con un 2 adelante”, señaló. Según detalló, algunas entidades ya ofrecen tasas cercanas al 15% anual, lo que representa apenas un 1,2% mensual.

La caída de tasas y el avance del plazo fijo UVA

Gorodisch sostuvo que el rendimiento actual de los depósitos tradicionales quedó muy por debajo de la inflación. “Menos de la mitad de la inflación del 2,6%”, afirmó al comparar las tasas bancarias con el último IPC.

Ante este escenario, explicó que muchos ahorristas comenzaron a migrar hacia el plazo fijo UVA, que ajusta por inflación y exige inmovilizar el dinero durante 90 días. “Ese se ajusta según el último IPC, por lo tanto está dando más del doble de tasa”, indicó.

El periodista económico remarcó que el mercado espera cierta estabilidad cambiaria durante el llamado “trimestre dorado” de liquidación del agro, aunque advirtió que el escenario podría cambiar hacia fin de año.

El Mundial y la mayor demanda de dólares

Uno de los factores que podría incrementar la presión sobre el tipo de cambio es el Mundial 2026. Gorodisch señaló que el torneo podría impulsar una mayor salida de dólares por turismo y consumos en el exterior.

“Mientras Argentina avance a más rondas, cada vez más argentinos de buen poder adquisitivo se van a querer ir hacia América del Norte y eso va a demandar más dólares”, explicó.

En ese sentido, recordó que abril ya registró cifras récord en pagos con tarjeta en moneda extranjera. “Hoy es récord la demanda de dólar para pagos en tarjeta, 800 millones de dólares el mes pasado”, destacó.

El fin del carry trade y la presión sobre el dólar

Para Gorodisch, la baja de tasas en pesos le quitó atractivo al carry trade, una estrategia que consistía en vender dólares para colocarse en instrumentos en moneda local y luego volver a dolarizarse.

“Con un 1,3% que te suba el dólar, ya perdés más de lo que te paga el plazo fijo a lo largo de todo un mes”, señaló al explicar por qué muchos inversores comenzaron a abandonar posiciones en pesos.

Además, detalló que el cierre de estas operaciones genera una mayor presión sobre el mercado cambiario. “Cuando se vuelve a dólar es cuando tenés la presión en el tipo de cambio”, resumió.

Reservas, dividendos y preocupación del mercado

El análisis también incluyó el impacto de la demanda de divisas sobre las reservas del Banco Central. Gorodisch explicó que muchas empresas comenzaron a girar dividendos al exterior, lo que limita la capacidad de acumulación de dólares.

“Mayo es un mes donde muchas empresas van a girar dividendos y eso es lo que no permite al Banco Central acumular la cantidad de dólares que esté comprando”, sostuvo.

Al mismo tiempo, remarcó que el mercado sigue de cerca los próximos vencimientos de deuda. El 9 de julio, la Argentina deberá afrontar pagos por unos 4.200 millones de dólares correspondientes a bonos globales y bonares.

La incertidumbre electoral y la cobertura cambiaria

Finalmente, Gorodisch vinculó el escenario económico con el clima político y electoral. Según explicó, algunos inversores comenzaron a dolarizar carteras anticipándose a una mayor volatilidad.

“Los inversores se están cubriendo y van a empezar a cubrirse más”, advirtió. También relacionó este comportamiento con la caída en la imagen del presidente Javier Milei y el inicio anticipado del denominado “trade electoral”.

“La reelección parecía que era un hecho y ahora no tanto”, concluyó al describir el cambio de expectativas que empieza a observarse en el mercado financiero.