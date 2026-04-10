A cuánto cotiza el dólar hoy, viernes 10 de abril de 2026

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 10 de abril

El dólar blue paralelo cotiza hoy a un valor en el mercado de $1.380 para la compra y $1.390 para la venta.

A cuánto otiza el dólar Oficial, hoy viernes 10 de abril

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este viernes 10 de abril el dólar blue cotiza a $1. 355 para la compra y $1.405 para la venta.

El Banco Central flexibiliza el cepo al dólar para personas y empresas

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, jueves 9 de abril

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy viernes 10 de abril

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.420,60 para la compra y $1.425,60 para la venta

A cuánto cotiza el dólar hoy, viernes 10 de abril

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy jueves 9 de abril

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy viernes 10 de abril a $1.476,20 para la compra y $1.477,40 para la venta.

El Banco Central realizó la mayor compra de dólares del año y las reservas netas llegaron a terreno positivo

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este viernes 10 de abril en $1.473,50 para la compra y $1.473,60 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, viernes 10 de abril a $1.826,50 como referencia de dólar tarjeta.

El Riesgo País volvió a bajar y se consolida por debajo de los 600 puntos

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 557 puntos básicos este viernes 10 de abril.