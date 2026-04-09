El Riesgo País volvió a bajar y se consolida por debajo de los 600 puntos

El Riesgo País de Argentina ha consolidado una tendencia de compresión acelerada. Según los datos en tiempo real proporcionados por Rava Bursátil, el índice se desplomó hasta los 557 puntos básicos, impulsado por una demanda sostenida de bonos Globales y Bonares en las plazas de Nueva York y Buenos Aires. Este movimiento técnico responde a la percepción de los inversores sobre el cumplimiento de las metas fiscales y la posibilidad real de una salida de los controles cambiarios, situando a la Argentina en un nuevo escalón de confianza ante los acreedores externos.

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A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

De acuerdo con el monitor de mercado de Rava Bursátil, el Riesgo País cerró la jornada en los 557 puntos básicos. Esta cifra representa una mejora sustancial respecto a las mediciones previas, confirmando un rally alcista en el precio de los títulos públicos de la deuda externa. Los operadores locales destacan que el volumen de negocios en la plataforma de Rava mostró una clara preferencia por activos de renta fija de largo plazo, lo que permitió que la brecha de rendimientos con los bonos del Tesoro estadounidense se redujera de manera drástica, devolviendo al país a una zona de competitividad financiera que parecía lejana meses atrás.

La evolución del Riesgo País en la última semana

En la última semana, el indicador del JP Morgan inició un camino descendente que comenzó en la zona de los 1.100 puntos y se aceleró tras el anuncio de los últimos superávits financieros. Este desplome de casi 500 puntos básicos en pocos días se explica por un ingreso de capitales que buscó aprovechar los altos rendimientos de los bonos argentinos antes de que sus precios terminaran de ajustarse al alza.

A mitad de la semana, el Riesgo País ya mostraba señales de debilidad en sus niveles de resistencia técnica, rompiendo primero el piso de los 800 puntos y luego el de los 700. Este comportamiento fue acompañado por un ingreso masivo de divisas al Banco Central y una estabilización de los dólares financieros. La velocidad del ajuste sorprendió a los analistas de la City, quienes atribuyeron esta dinámica a una "recalibración total del riesgo argentino" tras el respaldo explícito de organismos multilaterales a la hoja de ruta económica del Gobierno.

Hacia el cierre de esta semana, el valor de 557 puntos básicos posiciona al país como uno de los de mayor recuperación en el segmento emergente. La estabilidad encontrada en este nivel sugiere que el mercado ha dejado de descontar un escenario de reestructuración de deuda a corto plazo. No obstante, la volatilidad internacional y el contexto de las tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos siguen siendo factores que los operadores monitorean a través de fuentes como Rava para determinar si esta caída tiene espacio para profundizarse por debajo de los 500 puntos.