Aduana secuestró contrabando de bebidas alcohólicas valuadas en más de 65 millones de pesos

La Dirección General de Aduanas secuestró de bebidas alcohólicas ingresadas al país por contrabando valuadas en más de $67 millones, en operativos realizados en CABA, Paraná, Córdoba, el Gran Rosario, Mar del Plata y Posadas.

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El organismo que depende de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que los controles no sólo se llevaron a cabo en los puertos, aeropuertos y puntos fronterizos del país sino también, que la gran mayoría de las incautaciones fueron en comercios y domicilios de los importadores después de dichos controles. En ese marco, según establece el artículo 987 del Código Aduanero, la infracción por poseer mercadería ilícita con fines comerciales puede tener multas que superen hasta 5 veces el valor de dicha mercadería.

Las rutas de las bebidas y sus valores

En los barrios porteños de Palermo, Almagro y Balvanera se secuestraron 235 productos en 5 locales. Había cerveza alemana, cócteles mezclados botellas de whisky, licores, ron, tequila y espumantes. Las bebidas secuestradas están valuadas en $18,7 millones.

En "La ciudad Feliz", Mar del Plata, también fueron controlados de forma simultánea cinco supermercados en los que se incautaron 63 bultos de mercancía de origen extranjero, donde había botellas de licores, whisky y bebidas blancas valuadas en $19 millones.

Paraná, no quedó exento de las inspecciones, y en dos comercios se secuestraron 143 botellas de whisky de origen estadunidense, escocés e irlandés, valuadas en $4,4 millones. Al igual que en un comercio vecino a la Autopista que une Rosario - Córdoba, en Roldán, Santa Fe, el personal aduanero incautó 271 botellas de vodka, gin y whisky valuadas en $19,5 millones.

En la capital de la ciudad Cordobesa, un escaneo logró advertir el ingreso de un bulto proveniente de Jujuy con más de 1300 latas de cerveza boliviana, valuadas en 1,95 millones de pesos. Mientras tanto, en Buenos Aires, el escaneo de otra encomienda descubrió 120 botellas de whisky, con un valor estimado de $3 millones.

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Por último, un control de tránsito internacional en el Paso Fronterizo de Posadas - Encarnación, frenó el ingreso al país, de un auto con patente paraguaya con más de 21 packs de cerveza, valuados en $556 mil.

La gran mayoría de las incautaciones tuvo lugar en comercios, donde la multa máxima por tenencia injustificada de mercadería puede llegar a 5 veces el valor de los productos.

Aduana destacó en un comunicado oficial que, todos los casos arriba mencionados y en los que intervino, ningún local, presentó la documentación que avalara el ingreso de los productos al país de forma legitima, tal como lo exige el articulo 123 del Código Aduanero.

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