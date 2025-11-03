El ministro de Economía, Luis Caputo, acaba de confirmar este lunes 3 de noviembre en su cuenta de X que Alejandro Lew es el nuevo secretario de Finanzas que se suma al equipo económico que conduce, tras la salida de Pablo Quirno para ocupar el rol de Canciller, cuya designación fue oficializada a través de la publicación del Decreto 774/2025 en el Boletín Oficial.

"Nuevo Secretario de Finanzas: Alejandro Lew retorna al equipo económico, ahora como Secretario de Finanzas", señaló Caputo en una publicación reciente en X en la que oficializó el ingreso del nuevo integrante a su grupo.

Y entre Agregó que "Alejandro ya nos acompañó al comienzo de la gestión como Director y Vicepresidente II del BCRA. Anteriormente se desempeñó como CFO de YPF y de otras compañías energéticas, y tuvo una extensa trayectoria en bancos internacionales. Bienvenido Ale al equipo!!", sumó el titular del Palacio de Hacienda.

En relación a su participación anterior en el gobierno vale aclarar que en julio de 2024, había renunciado al organismo, tras lo cual fue reemplazado en el cargo por Baltasar Romero Krause. Su salida se confirmó ificialmente en el decreto 657/2024. Vale señalar que en esa oportunidad, en el Gobierno habían indicado que su salida estaba acordada.

Algunos datos sobre la trayectoria de Alejandro Lew

Antes de sumarse a la función pública durante la actual presidencia de Javier Milei, Lew se desempeñó en el cargo de CFO de la petrolera estatal YPF, durante la gestión de Alberto Fernández. En efecto, su ingresó a la compañía fue en el año 2020, y dejó el puesto en diciembre de 2023, para sumarse al Banco Central de la República Argentina.

Su paso por el sector privado le otorga un perfil técnico-operativo, conocedor de mercados de capital, emisiones y financiamiento. En lo público, su experiencia previa le permite tener cierta “memoria institucional”, lo que puede facilitar la articulación entre sectores.

Alejandro Lew es un perfil de alto nivel técnico que llega al rol de Secretario de Finanzas en un momento crítico para la Argentina. Su designación por Luis Caputo responde a la necesidad de contar un actor con conocimiento profundo de finanzas, banca y deuda, para encolumnarse dentro del nuevo esquema de gobierno.

Entre otras funciones, se interpreta que el flamante designado secretario de Finanzas trabaje en el regreso de la Argentina a los mercados globales de crédito con miras a refinanciar vencimientos de deuda en dólares.

Algunos datos sobre la formación académica de Alejandro Lew

Alejandro Lew se graduó como Licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Según su perfil en la red profesional LinkedIn, también figura vinculado a estudios en la UBA.

