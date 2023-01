Alemania aportará US$ 217 millones para la preservación de la Amazonia

La ministra de Cooperación de Alemania, Svenja Schulze anunció ayudas hasta US$ 217 millones para la preservación de la Amazonía, tras reunirse en Brasilia con la titular brasileña de Medio Ambiente, Marina Silva.

"Esa relación que tenemos sobrevivió a años difíciles y ahora queremos (...) contribuir con nuestro conocimiento y poner a disposición recursos", dijo Schulze en una rueda de prensa conjunta, según informó AFP.

Silva y Schulze celebraron la liberación de 35 millones de euros (equivalentes a US$ 38 millones) para el Fondo Amazonia que serán destinados a proyectos de preservación ambiental, que habían estado congelados desde 2019.

El encuentro entre ambas ministras fue parte de los preparativos para la visita de este lunes del canciller alemán, Olaf Scholz, quien fue recibido por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en el Palacio del Planalto.

Junto con Noruega, Alemania había interrumpido su cooperación en ese fondo “debido a la falta de compromiso del expresidente brasileño Jair Bolsonaro con la protección de la floresta”, indicaron desde AFP.

Alemania pretende enviar un total de 200 millones de euros (US$ 217 millones) como "medidas de cooperación" que contemplan, además del Fondo Amazonia, 31 millones de euros (US$ 33,6 millones) a estados amazónicos brasileños para "proyectos de protección y uso sustentable de florestas", así como un préstamo de 80 millones de euros (US$ 87 millones) con bajas tasas de interés para que los agricultores reforesten sus tierras.

"Es una gran suma" y "continuaremos (cooperando) en ese sentido". Y agregó: "Tenemos un gran objetivo en común, que es avanzar en la protección climática, proteger la selva amazónica y eso solo es posible con cooperación".

Otros aportes para la Amazonia

Entre otras medidas, se anunció fondo "garante de eficiencia energética" para pequeñas y medianas empresas (29,5 millones de euros, US$ 32 millones), dos proyectos de "cadenas de abastecimiento sustentable" (9 millones de euros, US$ 9,7 millones) y un proyecto de "consultoría para el fomento de energías renovables en la industria y transportes" (5,3 millones de euros, US$ 5,7 millones).

Además, se acordó el financiamiento de un proyecto de "reforestación de áreas degradadas" por 13,1 millones de euros (US$ 14,2 millones. "Brasil es el pulmón del mundo. Si tiene problemas, todos tenemos que ayudar", dijo la ministra Schulze.

La ministra Silva señaló que los recursos del Fondo Amazonia podrán ser utilizados en acciones "urgentes" de asistencia a comunidades indígenas, como en el caso de los Yanomami, en cuyo territorio el gobierno de Lula decretó la emergencia debido al aumento de casos de desnutrición y enfermedades causadas por el avance de la minería ilegal.

