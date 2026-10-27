El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) difundió una serie de precisiones médicas sobre el cáncer de mama, una enfermedad que se produce cuando algunas células de la mama experimentan cambios y comienzan a multiplicarse de manera anormal. Desde el organismo señalaron que la afección puede aparecer a cualquier edad, aunque advirtieron que el riesgo se incrementa a partir de los 50 años.

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Las autoridades de la obra social remarcaron la necesidad de conocer los controles recomendados para prestar atención a las modificaciones corporales. En ese marco, explicaron que cuando la patología se detecta en una etapa inicial la tasa de curación puede superar el 90%, por lo que instaron a consultar ante cualquier duda para iniciar la atención a tiempo.

Dentro de las manifestaciones físicas que requieren una consulta profesional, PAMI enumeró la presencia de un bulto o engrosamiento en el seno, que suele presentarse sin dolor. A su vez, incluyó entre los signos de alarma la aparición de un ganglio aumentado en la axila, así como cualquier variación en el tamaño o el aspecto general del seno.

El listado de síntomas difundido por la institución contempla la formación de hoyuelos, enrojecimiento, grietas o alteraciones en la piel de las mamas. Por último, las pautas oficiales instan a prestar atención a las modificaciones en el pezón o la aréola, además de la emisión de secreción de líquido anómalo o sangre por el pezón.

Recomendaciones profesionales y prevención de complicaciones

Frente a la presencia de cualquier signo diferente, el organismo recomendó concretar una evaluación con el equipo médico. No obstante, desde la entidad aclararon que la detección de un cambio en la mama no significa necesariamente la presencia de un cuadro cancerígeno, dado que existen distintas afecciones de salud que pueden desarrollarse en la zona.

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Con el objetivo de prevenir complicaciones y promover el cuidado de la salud, el instituto sumó contenidos audiovisuales orientados a que los beneficiarios aprendan a identificar cambios en el cuerpo. La iniciativa apunta a facilitar herramientas informativas que permitan realizar diagnósticos oportunos y abordar los tratamientos correspondientes.

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