El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) especificó los mecanismos vigentes para la asignación de médicos de cabecera dirigidos a los nuevos afiliados de la institución. Al momento de concretar la afiliación por primera vez, las personas pueden seleccionar hasta tres opciones de profesionales, de los cuales se asignará uno en función de la disponibilidad prestacional. En caso de que el beneficiario prefiera omitir dicha elección, el sistema realiza la asignación de manera automática.

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Para verificar la designación del profesional asignado, los afiliados disponen de distintas vías de consulta digital e institucional. El chequeo de la información se puede realizar a través de la cartilla médica presente en la página web oficial o mediante la aplicación para dispositivos móviles.

Trámites y plazos para el cambio de médico de cabecera

El organismo precisó además el procedimiento que deben seguir las personas afiliadas para solicitar la modificación del profesional asignado. La gestión se puede completar de forma virtual ingresando al sitio oficial, como así también de manera presencial en la sede de la agencia de PAMI correspondiente al titular.

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Respecto de los tiempos de tramitación, la vigencia del cambio depende de la fecha en que se inicie la solicitud en el sistema. Si la gestión se realiza entre el 1 y el 20 de cada mes, la modificación se ve reflejada a partir del primer día del mes siguiente. Por el contrario, si el trámite se inicia entre los días 21 y 30 del mes, el cambio impacta en la cobertura durante el mes subsiguiente.

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