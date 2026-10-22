El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) puso en funcionamiento la renovación de su cartilla médica digital. La herramienta informática busca que los beneficiarios encuentren de forma más rápida y sencilla a los profesionales especialistas, los centros de diagnóstico por imágenes y los centros oftalmológicos asociados a la red prestacional.

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El sistema de consulta dispone de cuatro alternativas principales para filtrar la información según la necesidad del afiliado. Los usuarios pueden realizar la búsqueda por servicio médico, por profesional, por centro de salud o mediante el criterio de cercanía geográfica.

La plataforma permite a los beneficiarios acceder a las opciones "Descargar cartilla" y "Mi cartilla" para guardar o visualizar el listado de prestadores. Estas alternativas digitales están diseñadas para simplificar el acceso a las prestaciones desde cualquier dispositivo conectado a internet.

Servicios complementarios y consultas sobre prestaciones específicas

Junto con la búsqueda general de médicos y centros de atención, el portal de PAMI incorporó accesos directos para consultas frecuentes de los afiliados. Entre estas opciones se incluye el apartado "Estoy de viaje ¿Dónde me atiendo?", destinado a resolver la atención médica fuera del lugar de residencia habitual.

A su vez, la plataforma integró módulos específicos para consultar la red de provisión de audífonos, la nómina de farmacias y vacunatorios habilitados, el listado de ópticas adheridas y los servicios correspondientes a traslados y urgencias.

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La actualización concentró la totalidad de estas prestaciones en una misma interfaz digital con el objetivo de sistematizar los canales de consulta de la obra social.

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