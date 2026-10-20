Casi el 20% de las PyMEs no tiene seguro: qué riesgos enfrenta y por qué posterga la cobertura

La presión sobre las finanzas de las pequeñas y medianas empresas no solo condiciona sus inversiones y planes de expansión. También puede llevarlas a postergar herramientas destinadas a proteger sus activos ante imprevistos. En ese escenario, casi una de cada cinco PyMEs no cuenta con seguro, pese a que la mayoría reconoce su importancia para la estabilidad financiera.

Los datos surgen del Barómetro PyMEs Argentina de Chubb, basado en un relevamiento de más de 200 empresas. El estudio muestra una brecha entre la valoración de las coberturas y las posibilidades concretas de contratarlas, en un contexto en el que sostener la operación y administrar la liquidez son prioridades.

Robo, equipos y materias primas, entre los principales riesgos

Las amenazas materiales tienen un lugar relevante entre las preocupaciones empresariales. El 38% de las PyMEs consultadas menciona el robo de equipamiento, el 35% señala los daños en equipos y el 33% identifica el robo de materias primas. Entre las empresas que sí cuentan con seguro, las coberturas más contratadas son las de robo, con el 49%; incendio, con el 46%; y responsabilidad civil, con el 39%.

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Al consultar qué consideran prioritario proteger, el 48% menciona a sus empleados, el 46% al equipamiento y el 41% al dinero. Las respuestas muestran que la preocupación por la continuidad del negocio abarca tanto los recursos humanos como los bienes necesarios para mantener la actividad.

La falta de ingresos, la principal barrera

La importancia que las empresas les asignan a los seguros no siempre se traduce en contratación. El 84% considera que son una inversión clave para la estabilidad financiera y el 82% sostiene que estar cubierto es importante. Sin embargo, el 43% identifica la falta de ingresos como un obstáculo para acceder a una póliza.

Las dificultades no son exclusivamente económicas. El 19% afirma que no encuentra un producto que responda a sus necesidades, mientras que el 15% menciona las gestiones que implica la contratación. A su vez, el 49% evalúa positivamente la oferta de seguros para empresas.

El relevamiento expone así una tensión entre la necesidad de proteger la actividad y las condiciones para hacerlo. Para las compañías con recursos limitados, el desafío pasa por equilibrar las urgencias financieras con la prevención de pérdidas que podrían comprometer su funcionamiento.

“Los datos muestran que las empresas reconocen el valor de estar protegidas, pero muchas tienen que resolver primero cómo sostener sus costos y encontrar una opción que se adapte a su actividad. Por eso, revisar los riesgos concretos del negocio es un primer paso para tomar decisiones más informadas”, señala Gustavo Giorgi, CEO de Pyme Protegida, empresa especializada en asegurar este tipo de compañías.

Ventas, financiamiento y liquidez, entre las prioridades

El estudio también identifica los objetivos comerciales y las fuentes de financiamiento a las que recurren las PyMEs. El 52% busca captar clientes y aumentar las ventas, mientras que el 36% señala como prioridad ganar participación de mercado.

En materia financiera, el 59% utiliza recursos propios y el 28% recurre a familiares y amigos. En tanto, el 24% accede a créditos bancarios, una alternativa que aparece por detrás de las fuentes de financiamiento más cercanas a la propia empresa. La administración cotidiana también representa un desafío. El 43% identifica el control de gastos como su principal dificultad financiera y el 32% menciona la falta de liquidez y la gestión del flujo de caja

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Estas presiones ayudan a explicar por qué la contratación o actualización de coberturas puede quedar relegada. Sin embargo, la situación patrimonial de una empresa no permanece estática: la incorporación de maquinaria, la ampliación de instalaciones o los cambios en la operación pueden modificar tanto los riesgos como las necesidades de protección.

Una póliza no garantiza cobertura suficiente

Contar con un seguro vigente tampoco significa que todos los riesgos estén cubiertos ni que los montos contratados alcancen para afrontar las consecuencias de un siniestro. La protección efectiva depende de las condiciones de la póliza, sus límites, exclusiones y sumas aseguradas.

Por eso, desde Pyme Protegida recomiendan revisar periódicamente las coberturas para verificar si siguen siendo adecuadas para la actividad y los activos de cada empresa. “Una cobertura necesita acompañar la realidad del negocio. Si la empresa incorporó equipos, amplió sus instalaciones o modificó su operación, vale la pena volver a evaluar si lo contratado sigue siendo adecuado”, concluyen desde la compañía.

El desafío para las PyMEs es compatibilizar la necesidad inmediata de cuidar la caja con la prevención de contingencias que podrían afectar su patrimonio y la continuidad de sus operaciones.