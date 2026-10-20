Llega el Coloquio UIC 2026: economía, política e inteligencia artificial, en agenda

El próximo jueves 22 de octubre, de 12 a 19, se realizará el 18° Coloquio Industrial de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), uno de los encuentros de referencia para el sector productivo provincial. La jornada tendrá lugar en el Centro de Convenciones Córdoba y convocará a empresarios, autoridades y especialistas para analizar la coyuntura económica y política, el escenario internacional y los desafíos de la industria argentina.

Bajo el lema “Hacer futuro. En un mundo que cambia, la industria transforma”, el evento combinará conferencias, análisis de actualidad y experiencias empresariales vinculadas con la transformación de las organizaciones y la incorporación de nuevas tecnologías. La apertura estará a cargo de José Manuali, presidente de la UIC, y Martín Llaryora, gobernador de Córdoba.

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Entre las primeras actividades se presentará el informe "Pulso Productivo Industrial", a cargo de Josefina Schapira, CEO de Perspectivas Sociales, consultora responsable de los relevamientos que realiza la entidad para seguir las expectativas y los desafíos del sector productivo provincial.

El análisis económico tendrá un espacio central con la conferencia “Panorama económico y financiero”, a cargo de Miguel A. Kiguel, director ejecutivo de Econviews y doctor en Economía por Columbia University. El economista aportará su perspectiva sobre las principales variables y tendencias que condicionan las decisiones económicas y empresariales.

Tecnología y experiencias empresariales

La transformación de las empresas y el uso de nuevas tecnologías también formarán parte del programa. Tim Lillie, socio y líder de la Práctica de Químicos y Agricultura para América Latina de McKinsey & Company, y Pepe Cafferata, socio senior y líder de QuantumBlack para América Latina, expondrán sobre los procesos de transformación, la inteligencia artificial y la analítica avanzada como herramientas para generar valor y mejorar la competitividad.

La agenda incluirá un panel de casos empresarios con Gabriel A. Albertinazzi, gerente general de Operaciones Industriales y Supply Chain de Grupo Arcor, y André Pinto, director de la planta Santa Isabel de Renault. Ambos compartirán experiencias relacionadas con la gestión industrial, la transformación de las operaciones y los desafíos de la competitividad. También participará Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), con un espacio dedicado a la visión institucional de la industria nacional.

La coyuntura política y el escenario global

La actualidad política argentina tendrá su lugar con la conferencia “La encrucijada de Milei: gobierno, oposición y el camino a las elecciones”, a cargo de Martín Rodríguez Yebra, secretario de Redacción de La Nación y columnista político del diario y de LN+. El periodista analizará el escenario político nacional, la relación entre el Gobierno y la oposición y las perspectivas hacia el próximo ciclo electoral.

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Por su parte, Andrés Repetto, analista internacional y periodista especializado, presentará la conferencia “La era del Caos”, centrada en los cambios y las tensiones que atraviesan el escenario global.

De esta manera, el 18° Coloquio Industrial de la UIC buscará reunir distintas perspectivas sobre los desafíos de la producción y los negocios en un contexto de transformación económica, política y tecnológica, y promover el intercambio entre los actores que impulsan el desarrollo industrial de Córdoba y el país.