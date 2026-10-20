Con una caminata de 4.500 personas, Fundación OSDE llevó una jornada de salud y bienestar a Villa María

Fundación OSDE realizó el viernes 16 de octubre Experiencia Fundación OSDE, una jornada libre y gratuita en la Costanera de Villa María destinada a promover el cuidado integral y el bienestar de la comunidad. La iniciativa reunió distintas propuestas vinculadas con la salud y el arte, con el objetivo de acercar herramientas para mejorar la calidad de vida.

La actividad se desarrolló en coordinación con la Caminata Saludable Institucional organizada por los 122 años de la Biblioteca Bernardino Rivadavia. Según la información difundida por la organización, el evento tradicional reunió a alrededor de 4.500 personas.

Actividades para el cuidado integral

Durante la jornada, Fundación OSDE presentó distintas propuestas orientadas a la prevención de enfermedades, la formación en primeros auxilios y el bienestar emocional.

Una de ellas fue “15 minutos para cuidar tu salud”, un espacio de control de parámetros básicos para prevenir enfermedades no transmisibles, como la hipertensión, la diabetes y los trastornos cardiovasculares, o reducir sus consecuencias en quienes ya las padecen.

Tragedia de las Altas Cumbres: condenaron a Oscar González a 3 años de prisión condicional y no irá preso

También se realizaron actividades de reanimación cardiopulmonar (RCP), con el propósito de acercar conocimientos sobre una técnica que puede ayudar a salvar vidas ante un paro cardiorrespiratorio. La propuesta incluyó, además, un taller de arte, pensado para explorar el vínculo entre las emociones y el bienestar personal, a partir de actividades creativas.

Acompañamiento emocional

Entre las iniciativas también se destacó la Primera Ayuda Psicológica, una propuesta orientada a brindar acompañamiento inicial a personas que atraviesan situaciones de crisis emocional.

La actividad busca ofrecer contención, ayudar a recuperar la calma y contribuir a que las personas puedan afrontar de manera más adaptativa las situaciones difíciles, sin que sea necesario contar con formación profesional en salud mental para brindar esa primera asistencia.

Con esta jornada, Fundación OSDE reunió en un mismo espacio actividades de prevención, aprendizaje y expresión artística, con una perspectiva integral del cuidado personal y colectivo. La iniciativa contó con el patrocinio de AVED S.A., DECADE S.A., Hospital Privado S.A., Oulton S.A., LAPAC y GS BIO.