El titular de los Almaceneros en Córdoba dijo que Milei tiene razón: "Los padres y madres saben perfectamente cómo llegar a fin de mes"

El titular del Centro de Almaceneros de Córdoba, Germán Romero, cuestionó las declaraciones del presidente Javier Milei sobre la capacidad de las familias para llegar a fin de mes y describió las privaciones que enfrentan los hogares con ingresos insuficientes. Además, sostuvo que muchas personas logran administrar sus recursos durante todo el mes, pero a costa de resignar alimentos y otras necesidades básicas.

En diálogo con Punto a Punto Radio Romero explicó que "los jefes de familia, padres o madres saben perfectamente cómo administrar su escaso recurso para llegar al fin de mes”, afirmó. Sin embargo, aclaró que esa capacidad de administración no significa que puedan cubrir todas sus necesidades.

Romero sostuvo que las restricciones económicas comienzan mucho antes de los últimos días del mes. “Cuando aquellas familias tienen escasos recursos, saben de antemano que no van a poder comprar carne, que van a faltar elementos para el desayuno nutricional de su hijo, que no va a tener cereal, que no va a tener yogur”, explicó durante la entrevista.

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El dirigente también describió las alternativas a las que recurren algunas familias cuando el dinero no alcanza. “Van a tener que salir en la duda a pedir un auxilio a amigos, amigas, a su padre, a su madre, para poder asistir a su propia familia”, señaló.

Para respaldar su diagnóstico, Romero mencionó una encuesta realizada por el Instituto de Estadística y Tendencias Sociales y Económicas. De acuerdo con los resultados que presentó, el 28,3% de los hogares donde residen niñas, niños y adolescentes tuvo que reducir las porciones de comida o restringir alguna ingesta por falta de recursos económicos.

“Lo poco que está se estira, se multiplica, eso hacen las familia todos los meses”, afirmó. Y resumió su planteo con una distinción: “Técnicamente la gente sabe cómo hacer para sobrevivir hasta el fin del mes, que no es lo mismo que vivir dignamente”.

La respuesta a Milei

Romero se refirió a las declaraciones presidenciales sobre las dificultades para llegar a fin de mes y cuestionó tanto el contenido como el tono de los dichos. “Nunca esperás que el Presidente de tu nación haga bullying”, expresó.

El dirigente consideró que los indicadores sociales que releva su institución muestran un deterioro de la situación económica de los hogares. También señaló que las estadísticas oficiales sobre endeudamiento no reflejan necesariamente todas las obligaciones que acumulan las familias. “Fuera del sistema, tenés deuda de préstamo, deuda de colegio, deuda de obra social prepaga, prestamista, deuda de alquileres, despensa, esas deudas no van a figurar en el Banco Central”, explicó.

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Según Romero, "las familias también recurren al fiado en los comercios de cercanía cuando no pueden afrontar los gastos con sus ingresos o con la tarjeta de crédito". Por eso, sostuvo que el endeudamiento de los hogares excede los registros de las obligaciones financieras formales.

Cierran almacenes en Córdoba

El dirigente también describió el panorama de los comercios barriales y advirtió que la caída de las ventas y el aumento de los costos ponen en riesgo la continuidad de muchos negocios. Según el relevamiento que mencionó durante la entrevista, en septiembre cerraron 32 unidades comerciales en Córdoba capital.

Romero aclaró que el registro corresponde a la capital provincial y que la institución trabaja en un relevamiento territorial para conocer la situación en el resto de Córdoba. También señaló que el fenómeno se observa en barrios periféricos y en distintas localidades.

“Cierre de comercio porque la actividad se ha vuelto inviable, altos costos fijos, caída de ventas abruptas, deudas en esta modalidad de financiamiento donde la gente recurre al fiado y la tarjeta de crédito”, describió. A esa situación se suma el deterioro de los mecanismos de pago que sostienen parte de las compras cotidianas. De acuerdo con los datos que compartió Romero, el fiado registra una morosidad del 28% y una incobrabilidad del 19%.

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El dirigente explicó que algunos comerciantes sostuvieron sus negocios durante meses con recursos propios, pese a acumular pérdidas, hasta que llegaron a un punto en el que debieron ponerlos en venta. “Algunos tenían alguna expectativa y le ponían dinero encima a su actividad, pero era sabido que estaba generando mes a mes un quebranto. Ese quebranto llegó al límite, entonces lo pusieron a la venta; algunos pudieron venderlo, muy pocos, y otros alquilarlo”, explicó Germán Romero.

Un escenario complejo para el comercio

Romero indicó que el Centro de Almaceneros trabaja en talleres de capacitación y prepara un manual para ayudar a los comerciantes a administrar sus negocios en un contexto de crisis. Sin embargo, advirtió que las dificultades avanzan más rápido que las herramientas disponibles para enfrentarlas. “Tenemos un manual que vamos a lanzar próximo, pero lamentablemente la realidad va mucho más rápido que las estrategias”, afirmó.

Además, señaló que la institución comenzó a trabajar con la Secretaría de Comercio del Gobierno de Córdoba para analizar posibles medidas que permitan aliviar la situación del sector. No obstante, manifestó preocupación por las perspectivas económicas y la continuidad de los cierres.

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“Esperemos que se tomen medidas de algún tipo, de alguna manera”, expresó. Y concluyó con una evaluación crítica del escenario: “Venimos trabajando desde ayer con la Secretaría de Comercio del Gobierno de la provincia para ver de qué manera se puede paliar la situación, pero es muy difícil en un contexto nacional con un modelo económico que lamentablemente tiende a no mejorar, a no cambiar”.

Entrevista realizada en Punto a Punto Radio, en el programa "Es Por Acá" con Juan Bernaus y Julieta Fantini.