El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) dispuso un formulario específico de reclamos dentro del apartado "Mi PAMI" para sistematizar las fallas reportadas por los afiliados. La herramienta busca receptar los inconvenientes de los beneficiarios al momento de gestionar sus credenciales o al intentar registrarse en el entorno virtual.

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Entre los motivos de consulta contemplados en la plataforma figuran los problemas para la recepción de mensajes de validación. La interfaz permite especificar si la falta de confirmación ocurre mediante el correo electrónico o a través de mensajes de texto en el dispositivo móvil.

Asimismo, la nómina de reclamos abarca los impedimentos para la carga de datos personales básicos durante el enrolamiento. El sistema contempla los casos en los que los usuarios presentan dificultades para ingresar el número de CUIL o directamente se ven imposibilitados de completar el registro.

Inconvenientes en la aplicación móvil y errores generales de acceso

La plataforma de gestión incorporó también la recepción de reportes asociados al funcionamiento cotidiano de la aplicación para teléfonos móviles. Los afiliados disponen de la opción para notificar de manera explícita cuando la herramienta no funciona en sus dispositivos.

Dentro de los motivos de reclamo vinculado a la app, el organismo incluyó los fallos en la generación de elementos de identificación. Los usuarios pueden asentar que no logran visualizar el token o el código QR de la credencial digital necesaria para las prestaciones médicas.

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Finalmente, el esquema de reportes clasifica los inconvenientes según el nivel de interrupción de la plataforma. La herramienta incluye categorías generales para informar que hay problemas con el sistema, imposibilidad de entrar a la plataforma o fallas globales que impiden el uso regular del servicio.

GZ / lr