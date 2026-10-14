El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) aplicó modificaciones en la tramitación de su credencial provisoria. La actualización modificó los requerimientos necesarios para la emisión del documento, con el objetivo de reforzar la protección de la información personal de cada afiliado y optimizar la prestación del servicio.

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A partir de los cambios introducidos por el organismo, la credencial provisoria carece de fecha de vencimiento. Los afiliados pueden descargar e imprimir este comprobante en cualquier momento, ya que otorga exactamente la misma validez legal y operativa que las credenciales en formato plástico o digital ante los prestadores médicos y farmacias.

Para concretar la descarga del documento de forma remota, los usuarios deben ingresar a la plataforma web oficial del organismo. Una vez dentro del sistema, la aplicación exige completar un formulario con datos personales precisos para validar la identidad del solicitante.

Entre los campos obligatorios figuran el número de afiliación a la obra social, el sexo registrado, el número de Documento Nacional de Identidad y el número de trámite del DNI. Este último código consta de 11 dígitos y se encuentra impreso en el frente o en el dorso del ejemplar del documento de identidad.

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En aquellos casos en los que la persona no disponga del número de trámite impreso en su ejemplar de DNI, el organismo dispuso una vía alternativa de gestión presencial. El beneficiario puede acercarse a las terminales de autogestión ubicadas en las distintas Agencias y Unidades de Gestión Local (UGL) para emitir la credencial provisoria en formato ticket e imprimirla en el momento.

GZ / lr