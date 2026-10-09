El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) mantiene formalizada la nómina de irregularidades que los afiliados y sus familiares pueden denunciar respecto a las prestaciones en la especialidad médica de traumatología. El esquema oficial busca sistematizar las falencias en la atención brindada por médicos especialistas e instituciones prestadoras conveniadas.

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Dentro de la estructura de tramitación de quejas del organismo prestador de salud, la sección correspondiente a traumatología segmenta las opciones de reclamo en seis categorías de motivos predeterminados. Esta especificación tiene como objetivo agilizar el registro administrativo y la derivación de cada expediente.

El primer motivo contemplado corresponde a la exigencia de pagos no autorizados por parte de los profesionales o centros médicos. Bajo la categoría "Me quisieron cobrar", el sistema toma denuncias sobre cualquier cobro indebido o arancel diferencial exigido para realizar consultas, prácticas o tratamientos en el área traumatológica.

Un segundo eje categorizado aborda la negativa directa de asistencia mediante la opción "No me quisieron atender". Esta variante se utiliza en aquellos casos en los que el afiliado o la persona asignada concurre con la Orden Médica Electrónica y no logra concretar la evaluación profesional.

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Accesibilidad, demoras y canales de comunicación

El factor temporal constituye otra de las causales estandarizadas de reclamo dentro de la plataforma del PAMI. La opción "Me dieron un turno con mucha demora" recepta las quejas asociadas a plazos extendidos de espera para acceder a las consultas agendadas con los traumatólogos contratados.

Asimismo, las dificultades de contacto e interacción con las prestadoras cuentan con su propio casillero en el menú. La alternativa "No puedo comunicarme telefónicamente ni por ningún otro medio" permite notificar las barreras operativas para gestionar turnos o realizar consultas previas a la atención.

Infraestructura y calidad de trato en los prestadores

La quinta causal engloba problemas estructurales y fallas operativas en las sedes médicas. El apartado abarca demoras excesivas antes de la atención en sala de espera, incumplimiento de los horarios pautados, deficiencias edilicias y falta de higiene en los establecimientos asistenciales.

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Finalmente, el esquema contempla la conducta del personal hacia los pacientes mediante la categoría "Me maltrataron". Esta tipificación contempla situaciones de malos tratos o tratos desconsiderados durante la atención presencial o administrativa en la cobertura de la especialidad traumatológica.

GZ/ lr