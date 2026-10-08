El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) renovó su cartilla médica digital con el objetivo de facilitar y agilizar la búsqueda de prestaciones para sus afiliados. La plataforma oficial permite localizar a médicas y médicos especialistas, centros de diagnóstico por imágenes y centros oftalmológicos de manera más sencilla y rápida desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

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El sistema de búsqueda dispone de cuatro modalidades principales para efectuar la localización de los prestadores sanitarios. Los usuarios pueden realizar la indagación por servicio médico, por profesional, por centro de salud o mediante el criterio de cercanía a su ubicación, adaptando la gestión a la necesidad puntual de cada beneficiario.

Dentro del portal institucional, los jubilados y pensionados cuentan con la opción de descargar la cartilla completa o ingresar al apartado denominado Mi cartilla. Este canal digital centraliza la información sobre la nómina de especialistas habilitados dentro de la red del organismo previsional.

Junto con el buscador general de especialistas y centros médicos, el sitio oficial del instituto integró un menú de accesos directos para la consulta de servicios específicos. Entre estas opciones se encuentra el apartado destinado a la atención médica durante traslados o viajes por el país bajo la consigna "Estoy de viaje ¿Dónde me atiendo?".

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Asimismo, la plataforma incluye botones de búsqueda directa para la tramitación y provisión de audífonos, la localización de farmacias y vacunatorios adheridos, y el listado de ópticas integradas a la red de cobertura. La oferta digital se completa con el menú dedicado a la gestión de traslados y urgencias médicas en todo el territorio nacional.

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