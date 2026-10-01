El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) cuenta con un esquema simplificado para el acceso a medicamentos ambulatorios. La persona afiliada debe solicitarle a su médico de cabecera que envíe la receta electrónica directamente a la farmacia.

Medicamentos de PAMI: requisitos de recetas, duplicados y documentación para retirar en farmacias

Al momento de concurrir al establecimiento farmacéutico, el retiro de los fármacos se efectúa mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad y la credencial de PAMI. En caso de que el titular no pueda asistir de manera presencial, un familiar o persona de confianza puede retirar los remedios exhibiendo la documentación correspondiente.

Para aquellos requerimientos que abarquen otro tipo de medicamentos fuera del canal habitual, el organismo permite canalizar la gestión a través del sitio web oficial o de forma presencial en las agencias de atención.

Cobertura al 100% mediante el subsidio por razones sociales

El PAMI dispone de un subsidio social que otorga una cobertura del 100% a las personas afiliadas que no cuentan con los recursos económicos para abonar sus medicamentos destinados a tratamientos de enfermedades crónicas y agudas.

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La solicitud del beneficio se tramita de manera online o presencial en una agencia de la institución, según la cantidad de productos que requiera la persona usuaria. Cuando el pedido contempla hasta 4 medicamentos, la solicitud se realiza vía web con validación automática del sistema.

En las situaciones donde se requieran hasta 6 medicamentos, el trámite pasa por una instancia de evaluación a cargo de la Unidad de Gestión Local (UGL) correspondiente a la jurisdicción del afiliado.

Criterios de evaluación para casos de polimedicación

Cuando el requerimiento prestacional supera los 6 medicamentos, la solicitud entra en un proceso especial de auditoría debido al cuadro de polimedicación. En estos casos, la evaluación requiere la intervención conjunta de la Unidad de Gestión Local y del Nivel Central del organismo.

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Al igual que en el régimen general de dispensa, si el afiliado no se encuentra en condiciones de retirar los insumos aprobados por el subsidio social, un tercero puede efectuar el retiro en la farmacia con la documentación personal de la persona titular.

GZ