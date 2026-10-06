El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) modificó los datos requeridos para la generación de la credencial provisoria dentro de su plataforma digital. La actualización de la herramienta busca mejorar la prestación del servicio a los beneficiarios y proteger la información personal almacenada en sus bases de datos.

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Para tramitar y descargar el documento digital, las personas deben ingresar al sitio web oficial del organismo en la dirección web. Una vez dentro del portal, el sistema solicita completar un formulario con cuatro datos obligatorios para validar la identidad del usuario.

Entre la información requerida para completar la gestión en la página web figuran el número de afiliación a la obra social, el sexo del titular, el número de Documento Nacional de Identidad (DNI) y el número de trámite del DNI. Este último dato consta de 11 dígitos que figuran impresos en el frente o en el dorso del documento físico.

En los casos en que el beneficiario no cuente con el número de trámite impreso en la tarjeta de su DNI, la plataforma web contempla un canal alternativo para realizar la gestión. Esas personas tienen la opción de generar e imprimir la credencial provisoria ticket mediante un trámite presencial en las sedes del instituto.

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Para llevar a cabo este procedimiento, los afiliados deben acercarse a las terminales de autogestión que se encuentran disponibles en los edificios de las distintas Agencias y Unidades de Gestión Local (UGL) distribuidas en el país. En estos módulos digitales se puede obtener el comprobante impreso necesario para realizar trámites y atenderse con los prestadores.

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