El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) opera como la obra social de los jubilados y pensionados de la Argentina. El organismo estatal brinda servicios sociosanitarios a más de 5 millones de personas afiliadas distribuidas en todo el territorio nacional.

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Ante la recurrencia de dudas e inquietudes operativas al momento de acceder a las prestaciones de salud, el organismo formalizó un listado de preguntas frecuentes orientadas a brindar respuestas rápidas a los beneficiarios. La iniciativa busca facilitar el acceso a la información sobre la gestión de la cobertura médica diaria.

Dentro de las pautas de asistencia básica, la entidad remarcó el procedimiento a seguir en situaciones de urgencia o emergencia médica. Para utilizar este servicio, el afiliado o su familiar debe comunicarse con la línea telefónica asignada a su zona geográfica específica.

Al momento de realizar el llamado por una urgencia, la obra social establece que el usuario debe contar con datos personales y administrativos precisos. El operador solicitará el número de afiliación correspondiente, un teléfono de contacto directo y la dirección exacta donde se requiere la asistencia.

Funcionamiento de los traslados programados en ambulancia

La estructura prestacional de PAMI dispone de un servicio de traslados programados para aquellos afiliados que presenten impedimentos físicos para movilizarse por sus propios medios. Esta modalidad abarca el traslado para concurrir a consultas médicas y el seguimiento de tratamientos prolongados.

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Asimismo, la cobertura de traslados en ambulancia incluye el desplazamiento para realizar sesiones terapéuticas y la ejecución de estudios médicos. Para acceder a este beneficio, el paciente debe cumplir con los criterios de impedimento físico estipulados por el organismo.

Por otro lado, la normativa prevé la gestión de traslados por razones de salud cuando la complejidad médica de la persona requiere asistencia especializada no disponible en su área prestacional. Este tipo de derivación responde a motivos de diagnóstico, necesidades terapéuticas o falta de disponibilidad local.

Autorizaciones especiales mediante el Centro Operativo Derivador

En los casos en que el afiliado deba ser derivado a otra zona geográfica por razones de salud, el trámite requiere una validación administrativa previa. La derivación debe contar obligatoriamente con la autorización del Centro Operativo Derivador (CODE).

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Este mecanismo centralizado evalúa los requerimientos de atención especializada que no pueden ser resueltos en el centro prestacional de origen. De esta manera, el CODE valida la reasignación de la sede de atención conforme a las necesidades clínicas del afiliado.

GZ