El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) mantendrá operativas las funciones clave de su ecosistema digital a través del portal y la aplicación Mi PAMI. La plataforma permite realizar gestiones administrativas, consultar la credencial y monitorear la información de cobertura médica desde diferentes soportes tecnológicos sin restricciones de localización geográfica.

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Dentro de las especificaciones operativas, la obra social confirmó que los afiliados pueden mantener activa su sesión en más de un dispositivo de manera simultánea. Esta alternativa habilita el ingreso en teléfonos celulares, tabletas y computadoras en forma paralela sin que el sistema fuerce el cierre automático de la cuenta.

Asimismo, la cobertura de acceso digital no presenta barreras territoriales para los usuarios que viajen o se encuentren radicados fuera del país. La plataforma Mi PAMI se encuentra habilitada para ser utilizada desde cualquier parte del mundo de forma remota.

Seguridad digital y protección de la información médica

La incorporación de mayores requerimientos de datos al momento de ingresar a la cuenta responde a un protocolo de protección integral. El organismo implementó un registro más completo que busca verificar la identidad del afiliado con un nivel de precisión más elevado.

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Esta medida de control digital apunta a cuidar los datos personales y el historial médico de los beneficiarios. A su vez, la verificación reforzada busca evitar accesos no autorizados por parte de terceros y prevenir estafas o maniobras de fraude virtual.

En la sección de perfil de cada usuario, el sistema exhibe el número de CUIL, nombre, apellido y fecha de nacimiento. La ficha incluye también el correo electrónico, el número de teléfono, el domicilio legal registrado en el DNI, el domicilio de residencia asignado para la entrega de insumos y la agencia prestadora correspondiente.

Modificación de datos de contacto y domicilio de entrega

Los afiliados cuentan con la posibilidad de modificar parte de la información ingresada en su perfil digital sin necesidad de concurrir de manera presencial a una sede. Las modificaciones permitidas abarcan el correo electrónico, el teléfono de contacto y el domicilio de residencia.

Para concretar el trámite, el usuario debe acceder a la opción "Perfil" ubicada en el ícono superior derecho de la pantalla y seleccionar el apartado "Mis datos". Desde esa pestaña se pueden cargar las nuevas direcciones o números telefónicos.

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Como medida de resguardo en el proceso de actualización, el sistema envía un código de verificación por mensaje de texto o correo electrónico. El usuario debe ingresar esa clave en la pantalla para confirmar la modificación solicitada.

GZ / lr