Advierten que muchas pymes no podrán pagar los créditos tomados en la emergencia

Las pymes no dejan de reconocer la rápida respuesta del Gobierno Nacional encabezado por Alberto Fernández para ayudar a contener los efectos de la pandemia. Pero también explican que no alcanza. Hoy, a las puertas de tener que empezar a pagar los créditos que tomaron para, entre otras cosas pagar salarios, advierten sobre su crítica situación, en la que adelantan, muchas empresas cerrarán definitivamente.

Alfredo Kahale de la FEBA lo dice en forma clara y concisa: "Las pymes no estamos en condiciones de pagar los intereses de esos créditos". Por su parte, Pedro Cascales, vocero de la CAME expresó: "La tasa del 24% que pareciera baja ante la inflación, es cara cuando no hay actividad, cuando la empresa no tiene ingresos para repagar" y recordó que estos créditos no funcionaron como una medida de amplio alcance. "La medida que adoptó el gobierno llegó a no más del 18% de las pymes porque más allá de las garantías del FoGar, los bancos siguieron pidiendo carpetas de crédito al día. Estos datos corresponden a un relevamiento hecho en abril e inicios de mayo. Seguramente ahora el número sería todavía menor, porque con la cantidad de cheques rechazados que hubo en los últimos tiempos, muy pocas pymes habrán podido acceder a estos créditos".

Los más ricos de la Argentina, la lista Forbes y el miedo a ser millonario

El caso es que el Estado apuró en marzo mismo, ni bien decretada la cuarentena por la pandemia, una batería de herramientas de financiamiento que buscaron darle estabilidad a las pymes. Entre otras decisiones, el Ministerio de Desarrollo Productivo lanzó los créditos ATP, para contribuir en el pago de salario de empleados de empresas privadas, y también dispuso una línea de asistencia para las empresas pymes.

Así surgieron estos créditos para pago de salarios con tasas al 24%, que están vigentes hasta el 31 de agosto. Y si bien, el ministerio destinó 30 mil millones de pesos al Fondo de Garantías Argentino (FOGAR) para otorgar garantías de respaldo a las pymes que carecían de ella, desde las cámaras empresarias siempre manifestaron la dificultad que tenían las empresas que querían tomar estos créditos.

Fuentes del Banco Central indicaron que según los últimos datos publicados en el Informe Monetario Mensual correspondiente al cierre de junio indican que "la línea principal de financiamiento a MiPyMEs y Prestadores de Servicios acumuló desembolsos por $282.909 millones, de los cuales $7.000 millones correspondieron a prestadoras de servicios de salud".

Aumentan controles al comercio exterior para evitar la fuga de capitales y evasión

Por otra parte, el informe indica que "el monto otorgado a través de la línea MiPyME Plus, destinada a pequeñas y medianas empresas sin financiamiento bancario (que cuenta con garantía de Fogar), fue de alrededor de $930 millones". Y finalmente, aparecen "los créditos a tasa cero, destinados a monotributistas y autónomos, que en junio sumaron 413.548 préstamos otorgados por un monto total de $49.923 millones.

Respecto a las pymes sin garantía, el BCRA había comunicado oportunamente que los bancos estaban obligados a brindar estas líneas de crédito a las empresas que contaban con la garantía FoGar para aquellas inscriptas en el Registro PyME del Ministerio de Desarrollo Productivo. Dichas firmas podían acceder a montos máximos de $250.000 para microempresas y $ 500.000 para pequeñas y medianas firmas.

Para su devolución, las pymes cuentan con plazos mínimos de 12 meses y con un período de gracia de tres meses para el pago de capital e interés desde su otorgamiento. Eso nos trae al presente y sitúa a las firmas en el momento de tener que desembolsar.

La mala noticia es que en general se reconocen con serios problemas para enfrentar el cumplimiento de estas obligaciones.

Deuda: operadores del mercado dicen que el acuerdo corre riesgo si se politiza

Camilo Alberto Kahale, presidente de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) indicó a PERFIL que "las pymes no estamos en condiciones de pagar los intereses de esos créditos. Muchas siguen cerradas y es probable que a esta altura ya no se recuperen. Y las que en algún momento fueron habilitadas para trabajar están facturando el 50% o menos de sus ingresos habituales", consideró.

Resultados de la última encuesta de Opinaia a dueños y directivos de pymes indica que casi la mitad de las estas empresas de Argentina considera que su situación económica es mala.

En el derrotero de los números, el 40% manifestó que su facturación se redujo más de la mitad en términos interanuales y como contracara de esta situación, para el 55% de los consultados la eventual recuperación recién la vislumbran para dentro de 12 meses o más.

Pedro Cascales, vocero de la CAME le puso números a una situación crítica: "hay unas 600 mil pymes en la Argentina y según sondeos internos unas 60 mil están atravesando una situación crítica, muy crítica o están por cerrar. Eso en puestos de trabajo son como mínimo entre 300 mil y 600 mil afectados. Las que están en peor situación son las micro pymes con hasta nueve empleados", dijo.

Casi el 50% de las pymes considera que su situación económica es mala

Por su parte Kahale indicó que se necesita más apoyo oficial para transitar esta etapa. "Es una situación crítica. Necesitamos medidas que sirvan y que nos ayuden ahora. De lo contrario, cuando se habiliten todas las actividades productivas, la gran mayoría de las pymes ya habrá cerrado definitivamente, con la consecuente pérdida de puestos de trabajo", argumentó.

Desde la CAME en lo inmediato se necesitan acciones concretas para salvar la mayor cantidad de pymes y sostener el 70% del trabajo y el 50% del PBI (tal como serían los números del impacto pyme)

Moratoria integral que incluya los impuesto a la fecha (se está tratando)

Una pata financiera con la refinanciación de deudas con los bancos privados

Mantener la ayuda con los ATP para sostener empleo

Pata legislativa que impida una fuerte avalancha de concursos, quiebras y cierres de empresas

"Esto sería en lo inmediato. Luego hay que pensar en la reformulación del sistema tributario y laboral", agregó Cascales.

Por ahora, y respecto de los créditos, desde el BCRA indicaron que no existe normativa que cambie o posponga los vencimientos de los créditos en cuestión. También recordaron que las líneas están disponibles hasta el 31 de agosto.

La realidad marca que nadie estaba preparado para la pandemia . Y mucho menos para los desbarajustes que ocasionó en la economía. Situación que se agudizó en la realidad de este país que transita años de actividad productiva estancada y casi sin inversiones.

CP