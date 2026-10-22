Aluar inaguró el parque eólico más grande de la Argentina, con una inversiónd e US$ 740 millones

La empresa Aluar inauguró en Puerto Madryn, Chubut, el parque eólico más grande de la Argentina, capaz de generar una potencia 582 mmegavatios (MW). La instalación de los 56 nuevos aerogeneradores demandó una inversión de más de US$ 740 millones.

“Con 119 aerogeneradores en total, el Parque Eólico Aluar se consolida como el más grande de la Argentina por potencia instalada. La nueva etapa, de 336 MW, suma por sí sola más potencia que las cuatro anteriores juntas”, indicaron desde la empresa fabricante de aluminio.

“Hoy inauguramos un parque terminado, pero para nosotros no es un punto de llegada, sino de partida: una apuesta cada vez más fuerte de Aluar por integrarse al sector energético, consolidada en acciones e inversiones concretas”, afirmó Martín Levinas, CEO de Aluar.

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Este año, la empresa modificó un artículo de su estatuto, donde incorporó la generación, transformación, transmisión, distribución y almacenamiento de energía eléctrica, así como el diseño, construcción, instalación, operación y explotación de data centers y servicios asociados de almacenamiento, cómputo, y soluciones digitales.

El nuevo parque tiene una superficie de unos 200 kilómetros cuadrados, similar a la de la Ciudad de Buenos Aires y porta cerca del 12% de la potencia eólica instalada en la Argentina, con una capacidad equivalente al consumo de 600.000 hogares.

Desde Aluar proyectan que la participación de la energía eólica en el abastecimiento eléctrico de la empresa pase del 12% al 33%, reduciendo la dependencia de la generación térmica a gas.

La planta de aluminio primario demanda unos 780 MW de forma continua y, con la ampliación del parque eólico se proyecta que cerca del 70% de la energía eléctrica que utiliza Aluar provenga de fuentes renovables, y que evite la emisión de más de 1 millón de toneladas de dióxido de carbono por año.

En el último año, Aluar produjo más de 450.000 toneladas de aluminio y exportó por más de US$ 1.600 millones. De su producción, 9 de cada 10 toneladas se envían al exterior. El principal mercado es Estados Unidos, con 80% de participación, mientras que el resto se reparte entre México, Brasil, países de Europa y Japón, entre otros.

En los últimos 20 años, Aluar reinvirtió US$ 3.700 millones y avanza en un parque solar en Abasto (Buenos Aires) y sistemas de almacenamiento con baterías en San Fernando (Buenos Aires) y Goya (Corrientes), que estarán operativos durante 2027, informaron las autoridades.

Pedido de obras de infraestructura

En su discurso, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, resaltó la inauguración y sostuvo que "estamos hablando del parque eólico más importante en la Argentina, pero también de los mejores rindes de viento del mundo que están acá. ¿Cómo puede ser que en todo este tiempo no podemos ponernos de acuerdo para generar la infraestructura necesaria para tener 10 veces más?"

Y añadió: "Si tuviésemos las líneas de alta tensión que tanto necesita la Argentina, estaríamos hablando del triple de megavatios y no solamente Aluar, sino un montón de otras empresas que podrían estar invirtiendo".

En ese sentido Torres, indicó que hay hay una limitante para el transporte de energía. "Esas bonanzas y esas ganancias y esas utilidades tienen que venir de la mano de una reinversión en infraestructura para poder seguir creciendo".

LM/MSS