La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el cronograma de pagos unificado para el mes de agosto, concentrando una serie de prestaciones clave en una sola jornada bancaria. El orden de acreditación de los fondos se estructuró a partir de la terminación del documento nacional de identidad de los titulares. Esta unificación busca optimizar la gestión en las plataformas automáticas de retiro y evitar aglomeraciones en las sucursales financieras de todo el país.

AUH de ANSES: cuánto se cobrará en septiembre con el nuevo aumento

El esquema de depósitos para este jueves 20 de agosto abarca tanto a los sectores previsionales como a los diferentes programas de cobertura social que administra el Estado nacional, incluyendo el subsidio educativo de las Becas Progresar. Los montos mensuales líquidos se depositan de forma directa en las cuentas bancarias de los beneficiarios. Las autoridades recordaron que los titulares disponen de un plazo extendido dentro del calendario mensual para efectuar el retiro físico del dinero por ventanilla.

Jubilados, AUH, asignación por embarazo y Becas Progresar

Los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes mensuales no superen el monto mínimo legal ingresaron al circuito de acreditación fijado por la entidad previsional para el octavo mes del año. La asignación de partidas bancarias se ejecuta de acuerdo al esquema oficial.

Las fechas y terminaciones de DNI para los jubilados que no superan la mínima este jueves son:

- Los documentos terminados en 7 cobran el jueves 20 de agosto.

Aún con aumento y bono, las jubilaciones mínimas de ANSES en septiembre no llegarian a 500 mil pesos

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo acceden al cobro de las asignaciones mensuales dentro del cronograma previsto para la tercera semana del mes. La liquidación se acredita automáticamente en las cuentas asociadas.

Las fechas y terminaciones de DNI para la Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo este jueves son:

- Los documentos terminados en 7 cobran el jueves 20 de agosto.

Las beneficiarias del programa de la Asignación por Embarazo (AUE) ingresan formalmente al esquema de distribución de partidas asignadas por el organismo gubernamental para el período de agosto. El acceso a los fondos monetarios se realiza mediante las tarjetas de débito asociadas a las cuentas correspondientes de la seguridad social.

Las fechas y terminaciones de DNI para la Asignación por Embarazo este jueves son:

- Los documentos terminados en 7 cobran el jueves 20 de agosto.

ANSES advirtió por estafas a jubilados y beneficiarios: comunicado sobre datos personales

El esquema de depósitos para este jueves 20 de agosto abarca los desembolsos para los estudiantes titulares de las Becas Progresar. Los montos mensuales se acreditan en las cuentas bancarias asignadas según el número final del documento.

Las fechas para las Becas Progresar este jueves son:

- Los documentos terminados en 8 y 9 cobran el jueves 20 de agosto.

Asignaciones de Pago Único y de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares derivadas de las Pensiones No Contributivas (PNC) mantienen abierta su ventana de liquidación bancaria generalizada. Estos pagos se efectúan de forma global sin distinción del último número identificatorio de los beneficiarios acreditados.

ANSES oficializó las fechas de cobro para todos los beneficiarios en agosto

Las prestaciones que contemplan hechos extraordinarios únicos como Matrimonio, Nacimiento y Adopción se encuentran habilitadas para el retiro de los fondos por ventanilla o acreditación en cuenta. El trámite alcanza a todas las terminaciones de DNI dentro del período estipulado por el calendario oficial.

Las fechas para las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) este jueves son:

- Todas las terminaciones de documentos cobran entre el martes 11 de agosto y el viernes 11 de septiembre.

GZ / lr