ANSES continúa con el esquema de pagos del jueves 17 de septiembre: quiénes cobran según el DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene la ejecución del calendario de pagos correspondiente al mes de septiembre para los titulares de las diferentes prestaciones sociales, jubilaciones y pensiones dentro del territorio nacional. Los desembolsos se acreditan en las cuentas bancarias asignadas a cada titular, siguiendo el orden fijado por la terminación del Documento Nacional de Identidad.

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Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Los jubilados y pensionados del sistema previsional público que perciben un haber mínimo acceden al cobro de sus montos mensuales según el esquema fijado por el organismo estatal.

- Jueves 17 de septiembre: DNI terminados en 7

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Las familias alcanzadas por la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las Asignaciones Familiares perciben la liquidación de sus fondos en la fecha asignada por la administración.

- Jueves 17 de septiembre: DNI terminados en 7

Asignación por Prenatal y Maternidad

Las titulares de la Asignación por Prenatal y de la Asignación por Maternidad tienen sus acreditaciones correspondientes a esta semana según la terminación de su documento.

- Jueves 17 de septiembre: DNI terminados en 8 y 9

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias del programa de la Asignación por Embarazo para Protección Social avanzan con la percepción de sus importes acreditados en cuenta.

- Jueves 17 de septiembre: DNI terminados en 7

Cuánto aumentarán jubilaciones, pensiones y AUH de ANSES tras el dato de inflación de agosto

Asignaciones de Pago Único

Las personas que cobran las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción disponen de los montos correspondientes habilitados en sus cajas de ahorro.

- Jueves 17 de septiembre: DNI todas las terminaciones

Becas Progresar

Los estudiantes inscriptos en las distintas líneas de las Becas Progresar reciben la acreditación del estímulo económico gestionado a través de la administración previsional.

- Jueves 17 de septiembre: DNI terminados en 6 y 7

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Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de las Asignaciones Familiares vinculadas a las Pensiones No Contributivas perciben sus haberes de manera unificada sin importar la terminación del documento.

- Jueves 17 de septiembre: DNI todas las terminaciones

GZ / lr