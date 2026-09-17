El Fondo Monetario Internacional (FMI) volverá a poner bajo examen a la economía argentina. Una misión técnica del organismo llegará a Buenos Aires durante la semana del 21 de septiembre para avanzar con la tercera revisión del acuerdo vigente con el Gobierno, en una instancia que tendrá como primer punto de referencia los resultados fiscales y monetarios correspondientes al cierre del segundo trimestre.

La revisión ya figuraba en el cronograma oficial del programa. En el último Staff Report, el Fondo estableció que la tercera evaluación estaba prevista para septiembre y que tomaría como referencia los criterios cuantitativos de desempeño de fines de junio de 2026, además de los compromisos estructurales acordados con la Argentina. Además, fue confirmada la semana anterior en conferencia de prensa de la vocera del organismo, Julie Kozack.

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Pero la discusión sería más amplia que una simple comprobación de metas. En su última conferencia de prensa, Kozack, identificó como prioridades para la Argentina continuar acumulando reservas, reducir los riesgos de financiamiento, preservar el ancla fiscal y fortalecer el marco de política económica para aumentar la capacidad del país de absorber futuros shocks.

La misión llega cuando el Gobierno acaba de presentar ante el Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, mientras que a fines de julio la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, realizó su primera visita oficial a la Argentina y dejó planteada una agenda que iba más allá de la estabilización de las principales variables.

Reservas: uno de los principales números que mirará el FMI

Uno de los capítulos centrales de la revisión será nuevamente la acumulación de reservas internacionales.

El Fondo viene insistiendo en la necesidad de seguir reforzando los "buffers" externos de la Argentina. Kozack señaló el 10 de septiembre que una de las prioridades continúa siendo la reconstrucción de reservas, junto con la reducción de los riesgos financieros y la preservación del equilibrio fiscal.

La cuestión es especialmente relevante porque la tercera revisión evalúa las metas correspondientes al cierre de junio. El acuerdo vigente establece criterios cuantitativos específicos y el desempeño de las reservas forma parte del corazón del programa.

La acumulación de reservas, entre los principales indicadores que sigue de cerca el FMI.

La situación cambiaria será observada también hacia adelante. Las reservas brutas del Banco Central se ubicaron esta semana nuevamente por debajo de los US$50.000 millones, luego de una caída diaria de US$458 millones que llevó el stock a US$49.953 millones el 15 de septiembre.

Más allá del dato diario, lo que buscará determinar la misión es si la dinámica de acumulación resulta consistente con los objetivos del programa y con la estrategia financiera del Gobierno.

El superávit fiscal y la señal del Presupuesto 2027

El segundo gran capítulo será el fiscal.

El FMI viene considerando al equilibrio de las cuentas públicas como uno de los pilares centrales del programa. En su última evaluación sostuvo que la Argentina logró encadenar dos años consecutivos de superávit fiscal primario, algo que no ocurría desde hacía 15 años.

Ese compromiso tendrá ahora un nuevo elemento sobre la mesa: el Presupuesto 2027, enviado al Congreso el 15 de septiembre.

Georgieva, durante su visita a la Argentina, en Vaca Muerta.

El proyecto oficial plantea nuevamente un escenario de equilibrio fiscal, con una economía creciendo 4% en 2027, una inflación proyectada de 18% anual y un dólar oficial estimado en alrededor de $1.848 para diciembre del próximo año. El Ministerio de Economía ya publicó formalmente el proyecto y sus planillas presupuestarias.

Para el Fondo, el Presupuesto será una señal relevante porque permite evaluar si el compromiso con el equilibrio fiscal puede sostenerse más allá de 2026 y, especialmente, durante un año atravesado por las elecciones presidenciales.

Georgieva ya había puesto el tema en primer plano tras su viaje a Buenos Aires. En un artículo publicado por el propio FMI después de su visita, destacó la necesidad de consolidar un marco de responsabilidad fiscal duradero, con reglas e instituciones capaces de preservar los avances conseguidos.

Inflación: bajó a 1,7%, pero el desafío sigue siendo hacerla sostenible

La misión encontrará una inflación considerablemente más baja que en las revisiones anteriores.

El IPC de agosto avanzó 1,7% mensual, según el INDEC, mientras que el Fondo viene señalando que la inflación anual argentina se encuentra en torno del 30%.

Para el FMI, sin embargo, no alcanza con una sucesión de buenos registros mensuales. Una de las cuestiones que seguirá de cerca será la capacidad de mantener la desinflación sin generar nuevos desequilibrios externos o financieros.

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En ese terreno aparece otro de los compromisos apoyados por el organismo: el fortalecimiento del Banco Central y de su independencia institucional.

Durante su visita de julio, Georgieva sostuvo que una autoridad monetaria más sólida e independiente podría contribuir a que la reducción de la inflación sea duradera.

La actividad, un frente que ganó protagonismo

La revisión también llegará en un momento en el que la actividad muestra comportamientos muy diferentes según los sectores.

En su última conferencia, el FMI reconoció que la recuperación argentina ha estado impulsada principalmente por energía, minería y agro, y señaló la conveniencia de que el crecimiento se extienda hacia una base más amplia de la economía.

El comentario no resulta menor. En julio, la industria y la construcción mostraron nuevas caídas, un deterioro que fue planteado directamente a Kozack durante la conferencia del organismo.

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La respuesta del Fondo fue evitar una lectura basada exclusivamente en un mes, aunque admitió que uno de los desafíos centrales es ampliar los beneficios de la estabilización y el crecimiento hacia otros sectores.

El organismo destacó en ese sentido la necesidad de avanzar sobre cuellos de botella de infraestructura, mayor previsibilidad tributaria y regulatoria y profundización del crédito.

Son prácticamente los mismos temas que Georgieva había planteado durante su visita a la Argentina a fines de julio.

Morosidad y crédito: otro indicador que el Fondo ya sigue de cerca

Hay además un capítulo que adquirió mayor peso en las últimas semanas: el endeudamiento de las familias y el aumento de la morosidad.

Kozack confirmó que el FMI está siguiendo el deterioro de los pagos de los hogares, aunque descartó por el momento que represente un riesgo significativo para la estabilidad financiera.

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El argumento del organismo es que el endeudamiento de las familias argentinas todavía representa cerca del 8% del PBI, un nivel bajo en comparación con otros países de América Latina. El Fondo también considera que los bancos se encuentran capitalizados, líquidos y que las previsiones cubren más del 85% de los créditos en situación irregular.

La preocupación del organismo está puesta en otro punto: cómo profundizar el sistema financiero y ampliar el crédito sin comprometer la estabilidad.

En ese sentido, el FMI considera que el sistema bancario argentino continúa siendo relativamente pequeño y que resulta necesario generar mecanismos para canalizar más ahorro hacia la inversión y desarrollar fuentes de financiamiento de mayor plazo.

Georgieva había dejado una agenda para la "segunda etapa"

La llegada de los técnicos se producirá menos de dos meses después de la primera visita oficial de Kristalina Georgieva a la Argentina. La directora gerente estuvo en Buenos Aires a fines de julio, se reunió con el equipo económico y mantuvo encuentros con empresarios, trabajadores y estudiantes. También recorrió Vaca Muerta, a la que presentó como uno de los ejemplos del potencial de crecimiento del país.

Después de esa visita, Georgieva dejó una definición que permite anticipar parte del tono que tendrá ahora la revisión: para el FMI, la Argentina logró avances importantes en la estabilización, pero la siguiente etapa exige convertir esa estabilidad en crecimiento más extendido y duradero.

En su balance destacó la baja de la inflación, los superávits fiscales, la recomposición de reservas y la mejora de las condiciones financieras. Pero también sostuvo que el éxito no debería medirse únicamente por esas variables, sino por la capacidad de que haya más inversión, que las pymes puedan expandirse, que aumente el empleo de calidad y que los salarios mejoren.

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