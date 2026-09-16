Privatizaciones, ajuste y “tres economías”: las distintas miradas sobre el futuro político y económico

Las privatizaciones, el equilibrio fiscal y la distribución de los costos del programa económico quedaron en el centro de una nueva Ronda de Economistas. El intercambio también avanzó sobre el escenario electoral y las diferencias que existen entre los sectores que muestran capacidad de crecimiento y aquellos que atraviesan mayores dificultades.

Santiago Llull sostuvo que una de las principales incógnitas para los inversores será cómo se organice el espacio político de la derecha. “El mercado está esperando si el zoológico se separa. Si el león va para un lado y el pato para el otro”, expresó al describir metafóricamente una eventual fragmentación.

Para el analista financiero, la atención no estará puesta solamente sobre las fuerzas opositoras. “Me parece que lo que el mercado tiene que saber es quiénes son los candidatos, pero no de la oposición, justamente del mismo segmento de la derecha”, explicó en +Perfil.

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El equilibrio fiscal y su impacto electoral

El debate avanzó entonces sobre cuánto puede influir la evolución económica en el próximo proceso electoral. Llull insistió en que “el mercado está esperando” definiciones políticas, mientras los economistas discutieron qué podría ocurrir si el Gobierno llega a esa instancia con el dólar estabilizado y una inflación relativamente controlada.

Isaac Rudnik, director del ISEPCI, desplazó el eje hacia la forma en que se alcanzó el ordenamiento de las cuentas públicas. “El tema es qué ajuste se hizo y qué ajuste se está haciendo y sobre quién se está haciendo el ajuste”, sostuvo.

Rudnik consideró que puede existir acuerdo alrededor de la necesidad de evitar desequilibrios fiscales, pero planteó que eso no resuelve la discusión distributiva. “La discusión es quién pagó el ajuste y quién lo sigue pagando al ajuste. Y quién ganó con este ajuste”, afirmó.

El debate sobre el derrame

El economista también cuestionó la expectativa de que el crecimiento de determinados sectores termine trasladándose automáticamente al resto de la actividad. “Necesitamos que estos sectores crezcan, crezcan, crezcan, crezcan y en algún momento del futuro”, ironizó al describir esa lógica.

Su cuestionamiento estuvo dirigido a los tiempos necesarios para que esa expansión alcance a otros sectores. Rudnik sostuvo que el problema pasa por saber “quién ganó con este ajuste” y quién continúa soportando sus consecuencias.

Las tres economías que describió De Santis

Gerardo de Santis retomó la discusión sobre las diferentes velocidades de la economía y propuso ampliar la clasificación. “Yo diría tres”, señaló frente a la idea de que actualmente conviven solamente dos realidades económicas.

El docente e investigador de la UNLP diferenció particularmente la situación del sector agropecuario. “Al agro lo saco, porque el agro paga impuestos, genera empleo y por suerte tuvimos un buen clima después de haber pasado momentos complicados”, explicó.

De Santis ubicó así al campo en una categoría distinta de los sectores con mayor crecimiento y de aquellos que enfrentan dificultades. “Tendríamos tres economías: la que no derrama, la que sufre y el agro, que actúa como un acordeón ahí en el medio”, sintetizó.

La caracterización también buscó diferenciar capacidad de expansión, generación de empleo y aporte tributario. “Hay una economía que va fuerte, pero que paga pocos impuestos, que genera muy poco empleo”, sostuvo De Santis al marcar los contrastes que observa dentro de la estructura productiva.